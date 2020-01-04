Мнение: Почему американцы так хотят обогатить Иран атомной бомбой?

Периодические анти-исламские провокации США не приведут к войне на Ближнем Востоке. Но развяжут Ирану руки настолько, чтоб он смог взять в них атомную бомбу.

Признание Иерусалима столицей Израиля, односторонний выход США из ядерной сделки, разведывательные полеты MQ-4C Triton в воздушном пространстве Тегерана, танкерная война 2019, бомбардировки позиций Хезболлы в Сирии силами IDF, а теперь убийство высокопоставленного Стража Исламской революции — всё это способствует получению аятоллами своего боевого атома ничуть не хуже пресловутых газовых центрифуг.

Не стоит ждать от Иранских властей эмоциональной дурости в виде какой-то открытой военной акции направленной против США, НАТО или Израиля. Они скорее используют это американское нападение в качестве обоснования для резкой активизации работ по атомной теме. Иран в первую очередь жаждет бомбу, а не конфликт. Ведь наличие nuke’а сделает Тегеран главной столицей Исламского мира — региональной силой номер один, и при этом совершенно неприкасаемой страной. Это откроет перед ними перспективы к занятию позиции среди БРИКСа — на правах равновеликой державы. Это и есть искомое Ираном, и главный ништяк которым грезят персидские арийцы.

Принято считать, что США испытывают «сильную личную неприязнь к потерпевшему», то есть к Ирану. Может быть. Но не надо путать личную шерсть с государственной. Неприязнь — неприязнью, а стратегические интересы важнее.

Чьей первостепенной проблемой станет ядерный Иран? Израиля? Пожалуй. Но Израиль итак на военном положении — осажденная крепость — со времен даже не своей независимости, а эпохи Жаботинского и Трумпельдора. И ему не привыкать.

А кому ещё апгрейд Персии до ядерного состояния встанет поперек горла? А всем его соседям. И по Ближнему Востоку, и по Евразийскому континенту. От Египта до ЕСа. Баллистическая «Саджил-2» и крылатая «Меркат» вполне могут долететь от Персии не только до Тель-Авива, но и до Москвы… а вот до Вашингтона не могут. И до Лондона тоже не долетят. Атомная бомба в руках Ирана осложнит жизнь всех евразийских КОНКУРЕНТОВ американской экономики… настоящей проблемой Вашингтона было бы появление десятка мегатонных зарядов у Колумбии или Венесуэлы…

То есть, ядерный Иран это будет проблема, да. Но по сути — не американская. Мы помним, что в безъядерную эпоху России многократно приходилось «воевать Юг». И не только с Османской Империей, но и с Персией. Паскевич отжал Баку именно у персов. И они именно за это порвали Грибоедова. Так что военный атом у Корпуса Стражей исламской революции будет куда большей головной болью для Москвы, нежели для Вашингтона. Ядерный Иран это кот в мешке, которого старательно подкидывают в Евразию из Америки.

So: чтоб понять суть убийств такого уровня, как открытая ликвидация генерала Сулеймани (командующий спецподразделением «Аль-Кудс») необходимо прибегать не только к древнему принципу Cui Prodest, но и вопрошать «Почему это выгодно?» А не тупо слушать CNN ;))

Источник: Теория элит

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Последнее: Периодические анти-исламские провокации США не приведут к войне на Ближнем Востоке. Но развяжут Ирану руки настолько, чтоб он смог взять в них атомную бомбу. Признание Иерусалима столицей Израиля, односторонний выход США из ядерной сделки, разведывательные полеты MQ-4C Triton в воздушном пространстве Тегерана, танкерная война 2019, бомбардировки позиций Хезболлы в Сирии силами IDF, а теперь убийство […]