Юлия Мендель назвала Владимира Зеленского одним из самых влиятельных людей в мире

Юлия Мендель прокомментировала главные достижения президента Украины в прошедшем году. По мнению представителя лидера соседнего государства, Владимир Зеленский является одним из наиболее влиятельных людей во всем мире.

Высказываясь о важных моментах 2019 года, нынешняя пресс-секретарь главы Украины обратила внимание, что у него появилась собственная страница в The New York. Также Зеленский теперь изображен на обложке Time. На его странице в Facebook Юлия Мендель отметила, что постепенно Владимир Александрович становится очень влиятельным человеком, а в нынешнем году украинцев ожидает еще больше светлых новостей. Прокомментировала представитель президента и то, что усовершенствовать имидж страны необходимо не только не международной арене, но и в самой Украине.

Зеленский украсил обложку американского Time в декабре ушедшего года. Издание написало о политике, посвятив его деятельности целую статью.

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Последнее: Юлия Мендель прокомментировала главные достижения президента Украины в прошедшем году. По мнению представителя лидера соседнего государства, Владимир Зеленский является одним из наиболее влиятельных людей во всем мире. Высказываясь о важных моментах 2019 года, нынешняя пресс-секретарь главы Украины обратила внимание, что у него появилась собственная страница в The New York. Также Зеленский теперь изображен на обложке […]