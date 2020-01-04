Андрей Макаревич рассказал о своем восторге от общения с украинскими поклонниками

04.01.2020, 12:21, Разное

Популярный музыкант Андрей Макаревич пояснил об итогах гастрольного тура группы «Машина времени» по украинским городам. По словам исполнителя, каждое выступления запомнилось ему, так как украинские поклонники – одни из самых благодарных и достойных слушателей.
Несмотря на то, что Макаревич не занимался там общественными опросами, во время выступлений он видел, что у присутствующих людей очень хорошее настроение, поэтому старался передать им собственную энергию, получая в ответ их положительные эмоции.

Что касается какой-либо трагедии в жизни украинцев, то исполнитель не заметил этого. Впрочем, Макаревич признал, у граждан данной страны есть немало проблем, но они стараются не зацикливаться на них.



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