Samsung представила ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex α с QLED-дисплеем

Samsung презентовала новый ноутбук-трансформер под названием Galaxy Book Flex α. Устройство с QLED-дисплеем поступит в продажу в первой половине текущего года.
Компания решила не ждать открытия CES 2020, чтоб показать поклонниками последнюю новинку, стоимость которой составит 830 долларов. Компьютер-трансформер оснастили QLED-дисплеем, который увеличивает реалистичность и усиливает спецэффекты при просмотре роликов. Разработчики установили в Galaxy Book Flex α процессор Intel Core 10-го поколения, а также 8-16 Гб ОЗУ и 256 Гб-1Тб внутренней памяти. Ноутбук представили с USB 3.0, Wi-Fi 6, сканером отпечатков пальцев и высокоточной камерой. Аккумулятор гаджета обеспечивает беспрерывную работу на протяжении 17,5 часов без подзарядки.
Дисплей позволяет аппарату Samsung получать яркие насыщенные цвета, а еще его преимуществом является экономичное энергопотребление. Galaxy Book обладает экраном на 13,3 дюймов, поддерживающим сенсорный ввод с помощью стилуса Active Pen, однако его нужно приобрести отдельно от устройства. Вес ноутбука составляет 1,19 г, а корпус имеет алюминиевый каркас.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Юлия Мендель прокомментировала главные достижения президента Украины в прошедшем году. По мнению представителя лидера соседнего государства, Владимир Зеленский является одним из наиболее влиятельных людей во всем мире. Высказываясь о важных моментах 2019 года, нынешняя пресс-секретарь главы Украины обратила внимание, что у него появилась собственная страница в The New York. Также Зеленский теперь изображен на обложке […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ольга Бузова оправдалась за свое решение в финале «Плана Б» / 17 декабря
- Артём Михалков о разводе с супругой Дарьей: «Я никогда ни о чём не сожалел» / 2 декабря
- В «ЕР» требуют разобраться с обеспечением аптек и поликлиник лекарствами / 2 декабря
- Вдову объявили в розыск после странной смерти Лужкова / 27 декабря
- Мнение: Зеленский, Зозуля и 1488 / 21 декабря
- Максим Суханов: «Да не раскачается эта лодка» / 31 декабря
- Все будут рады, если они уедут / 26 ноября
- Александр Васильев получил в подарок от матери Юлии Началовой ее концертные платья / 30 ноября