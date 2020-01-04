Samsung представила ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex α с QLED-дисплеем

Samsung презентовала новый ноутбук-трансформер под названием Galaxy Book Flex α. Устройство с QLED-дисплеем поступит в продажу в первой половине текущего года.

Компания решила не ждать открытия CES 2020, чтоб показать поклонниками последнюю новинку, стоимость которой составит 830 долларов. Компьютер-трансформер оснастили QLED-дисплеем, который увеличивает реалистичность и усиливает спецэффекты при просмотре роликов. Разработчики установили в Galaxy Book Flex α процессор Intel Core 10-го поколения, а также 8-16 Гб ОЗУ и 256 Гб-1Тб внутренней памяти. Ноутбук представили с USB 3.0, Wi-Fi 6, сканером отпечатков пальцев и высокоточной камерой. Аккумулятор гаджета обеспечивает беспрерывную работу на протяжении 17,5 часов без подзарядки.

Дисплей позволяет аппарату Samsung получать яркие насыщенные цвета, а еще его преимуществом является экономичное энергопотребление. Galaxy Book обладает экраном на 13,3 дюймов, поддерживающим сенсорный ввод с помощью стилуса Active Pen, однако его нужно приобрести отдельно от устройства. Вес ноутбука составляет 1,19 г, а корпус имеет алюминиевый каркас.

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