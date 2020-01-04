В Великобритании запретят сигареты с ментолом

04.01.2020, 12:18, Разное

В 2020 году в Великобритании вступит в силу закон о запрете сигарет с ментолом. Его целью является сократить число молодых курильщиков, передает телеканал «360».

Специалисты считают, что привкус ментола сбивает запах дыма и расслабляет дыхательные пути, делая курение более приятным. Из-за чего молодые люди могут быстрее пристраститься к пагубной привычке. Эксперты также надеются, что новый запрет поможет отказаться от курения как молодым, так и взрослым. 



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Последнее: В 2020 году в Великобритании вступит в силу закон о запрете сигарет с ментолом. Его целью является сократить число молодых курильщиков, передает телеканал «360». Специалисты считают, что привкус ментола сбивает запах дыма и расслабляет дыхательные пути, делая курение более приятным. Из-за чего молодые люди могут быстрее пристраститься к пагубной привычке. Эксперты также надеются, что новый […]

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