Мнение: Венера Милосская с татуировкой дракона

Вроде бы на выставке "Тату", которая будет в ГМИИ 3 марта – 31 мая, покажут и Фабио Виале с его "татуированными" мраморами. Виале — известный современный художник, некоторые из этих вещей, кажется, с советскими зэковскими татуировками, даже привозили в Москву в "Гараж" в 2011 году.

Особенностью метода Виале является то, что он берет донельзя классический материал — каррарский мрамор, и делает из него черти чё, выворачивая всю идею "скульптуры" наизнанку. Например, он имитирует пенопласт, или бумагу, или резиновые шины. Все это очень трудоемко, конечно. И поражает, если взглядываться. Проект про татуировки немножко другой, он про преображение белизны с помощью цвета.

На сайте автора нормального списка работ не нашла, пришлось собирать все самой:

итак, Давид Микеланджело и Венера Милосская в наколках якудза и русских воров в законе, дывитесь.

Общие виды:

Эффект тут создается за счет сочетания хорошо известных произведений классического искусства с чем-то новым (на сей раз — тоже с древним искусством, правда, совсем иным). Для истории искусства ХХ века подобный прием очень типичен, так делает множество современных художников. Называется это аппроприация, а ежели такое присвоение осложнено с политическими воззрениями автора (антикапиталистическими обычно) или ироническим обличительным языком, то есть более узкий термин détournement.

Скульптор за работой

Когда создаешь произведения таким "ироничным" методом, особенно важно выбрать для своей "пародии" нечто очень знакомое аудитории, чтобы сработало узнавание и ошеломление.

Своим скульптурам из цикла татуировок Фабио Виале обычно, не заморачиваясь, дает названия в зависимости от пола — либо Venus, либо Kouros ("куросы" — это древнегреческие мужские статуи определенной иконографии). Использует он, однако, статуи, чьи оригинальные названия сложнее.

Больше всего поражает, конечно, Венера Милосская , как раз за счет того, что она наиболее узнаваемая (и сама по себе эффектная).

В татуировках якудза (женщинам такое нельзя)

Вариант с драконом на спине



Вариант просто с цветочками



Однако гораздо сильнее, чем на японских татуировках, Фабио загрузился советскими и российскими зэковскими наколками. Статуй с ними у него гораздо больше, чем "японских".

И поскольку подобные наколки, своим колоритом имитирующие доступные зэком колеры шариковой ручки, нам хорошо знакомы, воспринимать этих "Венер" столь же абстрактно, как мы только что смотрели на Венер-якудза, мы уже не можем. Наш культурный багаж однозначно подсказывает нам, что это вандализм и варварство. Чтобы поверить, что это тоже искусство, мультикультурализм, интертекстуальность и всякое такое, надо поднапрячься.

Еще есть у него вот такая — оригинал называется "Венера Италийская" , скульптор Антонио Канова, 1804-1812 (была изготовлена как местоблюститель Венеры Медицейской, увезенной Наполеоном).

В первой расцветке

Во второй расцветке

На мой взгляд, действительно меньший эффект — узнаваемости меньше; возможно, для итальянцев, наоборот, с "Венерой Италийской" национально-освободительной такой проблемы нету.

Лаокоон

Виале ликвидирует второстепенные детали в виде торчащих сыновей и змей, оставив лишь одного главного персонажа, скорчившегося в судороге.

Татуировки, если вглядитесь, тут никакие не якудза, а классический Страшный Суд с дьяволом и душами грешников. По колориту и контурам похоже на ранние раскрашенные ксилографии.

Но нормальная итальянская фреска или даже иллюстрация из манускрипта "Ада" Данте при превращении в татуировку вполне способно так эволюционировать. Ведь видно, что автор все равно японским стилем тут вдохновлялся.

Потрясает, конечно, трудолюбие этого Фабио Виале. Он же реально ваяет это все из мрамора! Понятно, что сегодня с помощью электродрели это все гораздо быстрее, чем у древних. Но все равно, какая точность руки нужна.

"Давид" Микеланджело

Но гораздо больше у Фабио Виале других "фонов" для татуировок — то, что он называет "куросами" (настоящие куросы выглядят вот так и их легко определить по эмоции потешности).

Это мужские торсы с ярко выраженной мускулатурой. Тут неважно, какими именно статуями это было изначально. Я вот честно попыталась все атрибутировать, но во многих случаях пришлось сдаться (очевидно только, что в некоторых случаях это высокая классика, а иногда эллинизм; ренессанса вроде нет).

Тут важнее, что эти тела просто красивые. Идеальные. Причем именно "греческой" красотой. И на первом уровне мы просто видим, что это красиво, и смотрим, как это тело обогащается татуировкой. На втором уровне может происходить мыслительная работа: например, понятно, что у японцев не бывает таких античных бодибилдерских тел (понимает ли западный зритель, что у русских зэков аналогично не может — не знаю, памятуя о бреде под названием "Сибирское воспитание").

Вот это Торс Гадди (пергамская школа).

Считается, что Торс Гадди изображает кентавра — тоже, в общем-то, профессионального и крайне жестокого убийцу (это я вас еще на более глубокий уровень понимания увожу).

незнаю-кто №1





Возникает мысль, что вообще-то пора выучить хотя бы парочку новых японских узоров, кроме этих цветуечков.

незнаю-кто №2

На этом японцы кончаются.

Теперь, прежде, чем мы перейдем к родным зэкам, еще одна небольшая группа рисунков.

Которая показывает нам, как фигово в виде татуировки смотрятся великие произведения искусства, не адаптированные к тому, чтобы быть татуировками с их законами жанра (контурами, ровными плоскостями, выбранной темой и т.п.).

Опять Торс Гадди.

На сей раз с фигурой Христа из "Страшного суда" Микеланджело, и другими деталями оттуда же

незнаю-кто №3

Использована та же фреска

Когда на теле пытаются изобразить тело, редко выходит удачно. Именно поэтому все традиционные культуры предпочитают все-таки орнаменты для татуировок, а не реализьм.

незнаю-кто №4

"Витрувианский человек" Леонардо да Винчи

Самое неудачное из всего приведенного, на мой взгляд. Потому что вообще с телом не взаимодействует рисунок.

И вот мы наконец приступаем к самому странному разделу творчества скульптора — его упоению татуировками of the Russian mafia.

В интервью накануне выставки в "Гараже" нагуглилось, что мол, в 2008 году он путешествовал в России, познакомился с неким осетином по имени Нико и был очень впечатлен его татуировками. С тех пор и плодит. Портаков на каррарском мраморе у него больше, чем прочих вариантов дизайна.

Торс Гадди опять, в нескольких вариантах разукраски

В Италии автор выставляет это обычно под названием "l vostro sarà nostro" — это ему кто-то так перевел присказку "было ваше — стало наше", и он дает это название даже тем статуям, на которых данный слоган не вытатурован.

Здесь откуда-то взялась английская надпись. Разве в словарях тюремных наколок, которыми явно обложился автор, такое бывает?

Внезапно Александр Невский!

Такое ощущение, что скульптора консультирует какой-то русский эмигрант, у которого уже просто кончилась фантазия, и он не знает, чего бы впарить.

Торс статуи " Мелеагр " скульптора Скопаса (очень обкорнанный, опознан по жесту фига за спиной)

Что характерно, это современное искусство, которое вполне себе продается через частные галереи — дилеры автора. Интересно, кто покупает? Добро, если нормальные западные коллекционеры. А прикиньте, если какой-то новый русский? Себе на дачу? Выходит он такой в сад на даче, а там вдоль дорожки такая шеренга татуированных куросов!

опять незнаю-кто №3

(Если опознаете — пишите в комменты, а то у меня уже глаз замылился. В аннотациях написано было, что он делал Давида Микеланджело, но я его торса не увидела — там такая очень характерная худоба ниже ребер, а тут сплошь идеальные греки).

То же самое, снятое на фоне забора. Как-то органичней, чем в выставочном зале, не правда ли? (Ах, это все наше предубеждение!)

Господи, дайте ему книжку про татуировки маори, что ли! Человек залип на какую-то фигню, надо спасать!

Думаю, что это торс чего-то работы Поликлета — либо "Дорифора", либо "Диадумена".

А это, мне кажется, был в отрочестве один из танцующих фавнов из группы " Приглашение к танцу" .

Особенно мешают относится к этому, как к искусству, легко читаемые надписи на кириллице, вы согласны со мной?

А для иностранцев, наоборот, небось прикольно, что буквы непонятные, словно иероглифы. Экзотика такая.

Еще он ваяет руки.

Вот это — рука с перстом от колосса императора Константина в Капитолийских музеях. Она гигантская сама по себе.

Кстати, знатоки жанра, расскажите, а где еще было принято татуировать ладони и пальцы? Это же вроде редкость?

О, а вот наконец "Давид" Микеланджело

И, наконец, кулак, не знаю откуда.







В 2018 году автор завел инстаграмм, ну хоть там много фото, а на офиц. сайте фигня

https://www.instagram.com/vialefabio/

***

Итак, попытайтесь проанализировать свои впечатления:

понятно ли, какого эффекта пытался достигнуть современный художник? Когда он это делает с помощью татуировок якудза, на вас срабатывало? А на русских татуировках? Или все плохо? Или как? Каковы ваши эстетические ощущения от всего этого?

Источник: Шакко

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вроде бы на выставке "Тату", которая будет в ГМИИ 3 марта – 31 мая, покажут и Фабио Виале с его "татуированными" мраморами. Виале — известный современный художник, некоторые из этих вещей, кажется, с советскими зэковскими татуировками, даже привозили в Москву в "Гараж" в 2011 году. Особенностью метода Виале является то, что он берет донельзя классический […]