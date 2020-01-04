Названы самые безопасные страны для туристов

04.01.2020, 12:05, Разное

Эксперты в области страхования составили рейтинг из десяти самых безопасных стран для путешествий. Список был сформирован на основе отзывов туристов, а также с учетом оценок социологов, сообщает телеканал «360».

Рейтинг возглавила Австралия. Специалисты отмечают, что эта страна подойдет как для семейного отдыха, так и для молодежных «тусовок». Серебро досталось Швеции. За ней следуют Новая Зеландия, Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония. 



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Последнее: Эксперты в области страхования составили рейтинг из десяти самых безопасных стран для путешествий. Список был сформирован на основе отзывов туристов, а также с учетом оценок социологов, сообщает телеканал «360». Рейтинг возглавила Австралия. Специалисты отмечают, что эта страна подойдет как для семейного отдыха, так и для молодежных «тусовок». Серебро досталось Швеции. За ней следуют Новая Зеландия, […]

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