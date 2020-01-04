Опубликован план законопроектов на 2020 год

Правительство РФ представило план законопроектной деятельности на 2020 год – планируется разработать 230 законопроектов, информирует кабинет министров.

«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», – передает RT сообщение правительства.

Как ожидает правительство, новые законопроекты поспособствуют развитию отраслей экономики в разных регионах страны.





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