Опубликован план законопроектов на 2020 год

Правительство РФ представило план законопроектной деятельности на 2020 год – планируется разработать 230 законопроектов, информирует кабинет министров.
«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», – передает RT сообщение правительства.
Как ожидает правительство, новые законопроекты поспособствуют развитию отраслей экономики в разных регионах страны.
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