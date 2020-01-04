Опубликован план законопроектов на 2020 год

04.01.2020, 12:05, Новости дня

Правительство РФ представило план законопроектной деятельности на 2020 год – планируется разработать 230 законопроектов, информирует кабинет министров.

«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», – передает RT сообщение правительства.

Как ожидает правительство, новые законопроекты поспособствуют развитию отраслей экономики в разных регионах страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эксперты в области страхования составили рейтинг из десяти самых безопасных стран для путешествий. Список был сформирован на основе отзывов туристов, а также с учетом оценок социологов, сообщает телеканал «360». Рейтинг возглавила Австралия. Специалисты отмечают, что эта страна подойдет как для семейного отдыха, так и для молодежных «тусовок». Серебро досталось Швеции. За ней следуют Новая Зеландия, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика