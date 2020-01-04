Меган Маркл рассказала о новогодних обещаниях: «Перестать грызть ногти и ругаться»

04.01.2020, 12:04, Разное

Поклонники нашли старый аккаунт Меган Маркл в соцсетях, где она рассказывала о новогодних обещаниях. До знакомства с принцем Гарри будущая герцогиня мечтала перестать выражаться и грызть ногти.
Фанаты знаменитости узнали, какие клятвы она давала себе ежегодно. Выяснилось, что уже в то время Меган Маркл планировала избавиться от привычек, противоречащих воспитанию настоящей леди. По словам супруги принца Гарри, она все время обещает одно и то же, но никак не может к этому прийти. «Пробежать марафон», — рассказывала фолловерам представительница королевской семьи. Она также хотела вернуться к изучению французского. Тем не менее экс-актрисе трудно отвыкнуть от прежнего режима жизни, ведь она до сих пор может нецензурно выражаться. Кроме этого, жена герцога Сассекского грызет ногти, когда нервничает.

Как утверждают фанаты, поведение Маркл влияет и на отношение к ней королевы Великобритании. По этой причине Елизавета II часто делает замечания избраннице принца по поводу одежды или других вещей. Венценосная родственница запретила невестке в некоторых ситуаций носить джинсы. Также монарх не любит босоножки или туфли на танкетке, короткие платья.

В этом году младший сын принца Уэльского Чарльза и его супруга решили провести праздники в Канаде вместе со своим сыном Арчи Харрисоном Маунтбеттеном-Виндзором. На Рождество к королевской семье присоединилась мать Маркл Дория.



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Последнее: Поклонники нашли старый аккаунт Меган Маркл в соцсетях, где она рассказывала о новогодних обещаниях. До знакомства с принцем Гарри будущая герцогиня мечтала перестать выражаться и грызть ногти. Фанаты знаменитости узнали, какие клятвы она давала себе ежегодно. Выяснилось, что уже в то время Меган Маркл планировала избавиться от привычек, противоречащих воспитанию настоящей леди. По словам супруги […]

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