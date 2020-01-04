Календарь: 4 января — Журнал «Time» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина

В этот день в 1943 году Журнал «Time» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина.

Еженедельник «Time» публикует свой рейтинг персон с 1927 года. Журнал выбирает «человека года» в зависимости от влияния, которое конкретная персона оказала на общество, причем без учёта того, положительное это влияние или отрицательное.

Первым, кто попал на обложку журнала в номинации «человек года» в далеком 1927 году, стал известный американский летчик с детективной судьбой Чарльз Линдберг. Он удостоился этой чести за то, что в одиночку пересек Атлантический океан. Именно с того номера журнал и начал вести своеобразную летопись, построенную на поступках отдельных людей. За Линдбергом последовал автомобильный магнат Уолтер Крайслер и глава совета директоров «Дженерал Электрик» Оуэн Янг.

В период 1930-1940 годов «людьми года» признавались не только политики (как Франклин Делано Рузвельт, дважды), но и диктаторы. Генералиссимус Чан Кайши вместе с супругой украсили обложку журнала в 1937 году. На следующий год номинацию «человек года» заслужил Адольф Гитлер. Правда, вместо фотографии на обложке того номера журнала была помещена средневековая гравюра с изображением пыток инквизиции через повешение.

В 1939 году «человеком года» по версии Time стал Иосиф Сталин. Во второй раз он получил эту номинацию, как борец с фашизмом, 4 января 1943 года, когда журнал «Тайм» назвал его Человеком 1942 года.

В журнале говорилось: «…Ни шагу назад!.. 1942 год был годом крови и силы. Человек, чьё имя означает сталь, тот, чей словарный запас на английском языке включает слова крутой парень, – это Человек 1942 года. Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была РФ к разгрому в 1942-м. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию. Иосиф Сталин победил. Он и есть тот крутой парень…».

В десятилетии, отмеченном Второй мировой войной, «людьми года» дважды признавались Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и генерал Джордж Маршалл.

Среди советских первых лиц «достижение» Сталина – дважды стать «человеком года» – повторил в 1980-х годах Михаил Горбачев.

В приведенном видео можно проследить, как менялась оценка Сталина американским изданием с изменением политической конъюнктуры.

События дня:

1920 г. — Александр Колчак был лишен титула Верховного правителя России и звания Верховного главнокомандующего.

1959 г. — «Луна-1» (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.

1985 г. — в Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери.

Именинники:

Анастасия, Анна, Дмитрий, Федор.

Родились:

Зураб Церетели (1934 г.) — грузинский скульптор.

Олег Романцев (1954 г.) — советский и российский футболист и тренер.

Джулия Ормонд (1965 г.) — британская актриса.

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