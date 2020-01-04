АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Стоимость автомобилей «АвтоВАЗа» изменились с 1 января 2020 года.

Теперь самая доступная LADA стоит 455 900 рублей.

Недавно «АвтоВАЗ» сообщил новую стоимость своих модели. Увеличение цены получили все автомобили LADA – в зависимости от модели и комплектации увеличение цены равняется от 5 до 23 тысяч рублей. Самую маленькое увеличение в стоимости получил внедорожник XRAY – 5 тысяч рублей, а его кросс-версия подорожала на 8 тысяч рублей. Модель LADA Granta возросла в цене на 11 тысяч рублей, а вариант Cross получил повышение цены на 15 тысяч рублей. Получившая обновление LADA 4×4 подорожала на 15 тысяч рублей. Речь идет о 3- и 5–дверной версиях, а также их вариантах Urban и Bronto.

Стоимость седана LADA Vesta изменилась по-разному. Наибольшие изменения в стоимости получила базовая комплектация Classic – она выросла на 23 тысяч рублей. На 15 тысяч рублей подорожала версии Vesta CNG и Vesta Sport. LADA Vesta Cross стала дороже на 19 тысяч рублей, а универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross на 18 и 22 тысяч рублей соответственно. Все версии модели LADA Largus получили прибавку к стоимости в 18 тысяч рублей к своей старой цене.

На данный момент самой доступным автомобилем «АвтоВАЗа» является Granta – базовую версию можно купить за 455 900 рублей.

Самой дорогой стала LADA Vesta – за стартовый комплект Classic необходимо отдать 629 900 рублей. Обновленная LADA 4×4 имеет ценник от 538 900 рублей, кроссовер XRAY можно приобрести по стоимости от 619 900 рублей, а за универсал Largus придется отдать как минимум 615 900 рублей.

В это же время представители «АвтоВАЗа» сообщили, что все машины LADA участвуют в госпрограммах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». В рамках этих программ можно получить скидку 10% на покупку нового автомобиля

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