Россиянам спрогнозировали аномально теплый январь

Жителей европейской части России в январе ожидает аномальное тепло.

Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в атмосфере будет преобладать западно-восточный перенос воздушных масс из умеренных широт Атлантического океана. Как пояснили специалисты, в этом случае активная деятельность циклонов происходит на широте полярного круга, циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток, а антициклоны формируются на широте ниже 40 градусов.

При такой ситуации для центра Русской равнины характерна умеренно-теплая, изменчивая и ветреная погода с температурой от шести до десяти градусов выше нормы. Оттепели будут чередоваться с непродолжительными морозами, спрогнозировали синоптики.

«Вероятность того, что январь окажется также аномально тёплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока», — заключили специалисты.

Ранее метеорологи предупредили, что в январе 2020 года большинство россиян ждет теплая погодная аномалия.

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