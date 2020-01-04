Джамала поделилась фотосетом в прозрачной блузке

04.01.2020, 11:54, Новости дня

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram поделилась фотосетом в прозрачной блузке темно-синего цвета.

«Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишете свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить?» – спросила она.

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Проснулась и подумала, что ещё не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведёте ли доску желаний? * Может, пишите свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? * Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить? * Ph. @arthur_aleksanian MUAH @milenalutskaya * #jamala

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 2 Янв 2020 в 10:57 PST

Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram поделилась фотосетом в прозрачной блузке темно-синего цвета. «Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишете свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь […]

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