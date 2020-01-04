Трамп об убийстве Сулеймани: Мы действовали, чтобы остановить войну, а не начать ее

Вечером 3 января президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением в связи с убийством Касема Сулеймани, командующего спецподразделением “Аль-Кудс”, которое входит в состав иранского Корпуса стражей исламской революцией. Об этом сообщает русская служба «Голоса Америки».
Трамп заявил, что США не ставят своей целью сменить режим в Иране, однако готовы предпринять любые необходимые действия в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.
«Прошлой ночью мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал американский президент.
Он подчеркнул, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани», потому он был уничтожен. Трамп отметил, что испытывает глубокое уважение к народу Ирана.
Президент США добавил, что его страна обладает лучшими в мире вооруженными силами и разведывательными службами.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram поделилась фотосетом в прозрачной блузке темно-синего цвета. «Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишете свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Haval начал продажи спортивного кроссовера Haval H6 GT / 10 декабря
- Пропавшего в Саратовской области подростка будут искать, несмотря на темное время суток / 24 ноября
- В Чечне потратят 4,6 млн рублей на золотые медали имени Кадырова. Они будут с бриллиантами, рубинами и изумрудами / 5 декабря
- Экс-сотрудник Би-би-си обвинил руководство в замалчивании связей британских политиков с РФ / 24 ноября
- Командира A321, посадившего борт на кукурузном поле, наградили орденом мусульман / 27 ноября
- Гончарук о новой программе МВФ: В Украине вырастет экономика, будут высокие зарплаты / 8 декабря
- Психически нездоровый мужчина оставил без света и отопления 10 тыс. жителей Кишинева / 24 ноября
- 15-летняя Анна Щербакова победила на чемпионате России по фигурному катанию / 28 декабря