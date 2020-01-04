Какие продукты могут вызвать бесконтрольный набор веса

Исследователи составили список из пяти продуктов, способных вызвать неконтролируемое повышение веса. Самым опасным из них эксперты считают рапсовое масло, сообщает телеканал «360».

Рапс может вызвать не только повышение веса, но в запущенных случаях – потерю памяти и деменцию. На втором месте оказались аспартам и сукралоза – подсластители, которые во много раз слаще сахара. За ними следует глютен, который, помимо всего прочего, может привести к запорам. Помимо него в рейтинг попали обработанное коровье молоко и глутамат натрия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исследователи составили список из пяти продуктов, способных вызвать неконтролируемое повышение веса. Самым опасным из них эксперты считают рапсовое масло, сообщает телеканал «360». Рапс может вызвать не только повышение веса, но в запущенных случаях – потерю памяти и деменцию. На втором месте оказались аспартам и сукралоза – подсластители, которые во много раз слаще сахара. За ними […]