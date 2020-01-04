Енот покусал девочку в Екатеринбурге

04.01.2020, 11:44, Новости дня

В контактном зоопарке «Вам енот» в центре Екатеринбурга енот покусал девочку, вцепившись ей в ногу, сообщили СМИ.

«Енот ни в какую не отпускал, он просто пытался отгрызть кусок плоти, его глаза горели», – сообщила сестра пострадавшей. Она рассказала, что животное вцепилось в ногу ее сестры. Экскурсию проводил новый сотрудник, не заметивший агрессивного состояния животного, информирует Ura.ru.

Отмечается, что посещение комнат с взрослыми енотами обошлось в 2 тыс. 300 рублей за четырех человек. Комнаты с маленькими енотами стоили дополнительно 300 рублей за билет. Пострадавшим вернули деньги только за посещение маленьких енотов.

Администрация зоопарка считает, что остальные услуги оказывались качественно. Семья пострадавшей собирается обратиться в прокуратуру.

Отметим, что в РФ с 1 января изменились правила обращения с животными, в частности, были запрещены контактные зоопарки.



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