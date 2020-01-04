Роспотребнадзор рассказал о способах защититься от обморожения

Представители Роспотребнадзора рассказали, каким образом можно избежать обморожения в зимний период и что делать, если предотвратить травму не удалось. В ведомстве отметили, что в запущенных случаях оно может привести к необратимым последствиям, передает телеканал «360».

Специалисты обратили внимание, что в первую очередь необходимо тепло одеваться. Это особенно важно для детей, так как у них не развита система терморегуляции. Не менее важно двигаться, чтобы повысить циркуляцию крови в организму. Эксперты также предостерегли жителей от «согревания» алкоголем – он не повышает температуру, а лишь ухудшает чувствительность.

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