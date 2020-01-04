В России начата разработка ракеты для запусков с «Морского старта»

Инженеры РФ начали разрабатывать ракету, с помощью которой можно будет производить запуски «Морского старта». В создании новейшего орудия вместе с Роскосмосом принимает участие и компания S7.

Согласно заявлению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, Роскосмос может как производить детали и комплектующие, так и самостоятельно построить ракету. К созданию нового орудия привлечены также специалисты ракетно-космического центра «Прогресс», сейчас идут работы по определению параметров ракеты. Ее будут запускать с плавучей платформы.

В данный момент эксперты обсуждают тактико-технические требования к орудию, выступающему носителем для совершения запусков с ракетно-космического комплекса. Также специалистам предстоит решить сроки проведения основных работ над проектом. Холдинг S7 Group, владеющий активами «Морской старт», ранее, пять лет назад, уже произвел 32 успешных запуска ракеты.

Плавучая платформа Odyssey для пуска ракет находится у берегов Калифорнии и включает в себя судно для сборки и управления операциями. Вскоре ее планируется перевести в один из дальневосточных портов Российской Федерации. Госдеп Соединенных Штатов уже дал на это разрешение, временно базу разместили на заводе по ремонту морских судов в Славянске.

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