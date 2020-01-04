Мнение: Индиец опроверг Маркса за 5 минут

«Здесь, в Пало-Альто, есть отель «Ритц-Карлтон». Представьте себе парня, который работает парковщиком у этого отеля», — говорит публике Динеш Д’Соуза, кинорежиссёр и политический комментатор, в своём знаменитом опровержении главной идеи марксизма.

Вот мой грубый перевод доводов мистера Д’Соуза, которые он излагает в своей пятиминутной речи на приложенном к статье видео:

https://www.youtube.com/watch?v=mYbambvmWMs

Здесь, в Пало-Альто, есть отель «Ритц-Карлтон». Представьте себе парня, который работает парковщиком у этого отеля. Этому парню платят, допустим, 15 долларов в час. Положим, он работает 10 часов в день, так что он зарабатывает 150 долларов за день. И этот парень думает:

«За эти 10 часов я запарковал 100 машин. «Ритц-Карлтон» получил с каждого постояльца по 30 долларов за парковку. Выходит, что «Ритц-Карлтон» получил за то, что я парковал автомобили, 3000 долларов, а мне отдал только 150 долларов. Куда делись остальные 2850 долларов?».

С точки зрения парковочного парня это очень несправедливая система, потому что он делает всю работу, а кто-то другой получает львиную долю денег. Этот аргумент насчёт несправедливости капитализма основан на довольно интересном аргументе, который был сформулирован самим Марксом.

Есть разница между выручкой и затратами. Эту разницу Маркс называл «прибавочной стоимостью». Мы называем её «прибылью». Вопрос Маркса, довольно глубокий вопрос, заключается в том, кому должна принадлежать прибыль. Маркс полагает, что прибыль должна на 100% принадлежать трудящимся. Почему? Потому что трудящиеся производят товары. Капиталист всего лишь вкладывает деньги, а за это он и так уже получает вознаграждение в виде процентов за кредит.

С моей точки зрения, это описание, убедительное на первый взгляд, совершенно не отражает реального положения дел в бизнесе. Представьте себе капиталиста. В сегодняшней Америке абсолютное большинство капиталистов производит массу вещей, кроме одной. Они не производят капитал.

Стив Джоб вложил капитал в «Эппл»? Нет, он пошёл в банк. Банк предоставил ему капитал. То же самое верно и для Гейтса, и для всех остальных. Капиталист вносит в общий котёл три вещи, которые Маркс полностью игнорирует, но которые имеют значительно большее значение, чем капитал, и которые на самом деле дают капиталисту право на его долю в прибыли. Маркс, в некотором смысле, полностью проигнорировал эти факторы.

Во-первых, капиталист даёт идею для бизнеса. Нет идеи, нет бизнеса. Трудящийся не думает про идею, капиталист думает. Это его идея, его часть работы.

Во-вторых, капиталист организует бизнес. Парковочный парень говорит, «я паркую машины, мне нужны все деньги». Правда в том, что причина, по которой ты получаешь 30 долларов за каждую припаркованную машину, в том, что стоишь у дверей «Ритц-Карлтона». Кто-то построил «Ритц-Карлтон». Кто-то подумал об этом. Кто-то оплатил все капитальные затраты, кто-то оплатил страховку. Ты не подумал об этом. Если ты придёшь к моему дому и захочешь припарковать мою машину, я заплачу тебе 50 центов. Причина, по которой ты получаешь 30 долларов, это не ты. Это не твой труд стоит 30 долларов. Это отель стоит 30 долларов, а его создал не ты.

У капиталиста была идея, он всё организовал и, в-третьих, он взял на себя все риски. Очень важный фактор. Капиталист забирает свою долю в самую последнюю очередь. Если бизнес отработал квартал в минус, Тим Кук не может собрать сотрудников «Эппл» и сказать: «Простите, парни, я не заплачу вам за полгода. Эти полгода будут тяжёлыми для нас». Нет, он должен заплатить в любом случае. Трудящиеся получают фиксированную плату, и это обычно меньше, чем доля в прибыли, но это плата за безопасность. Предприниматель берёт на себя риск, что он может не получить ничего, и что он может даже потерять деньги.

Правда заключается в том, что справедливое распределение при капитализме должно учитывать то, что капиталист реально вносит в общее дело. Сказать «он просто даёт деньги» — это, по-моему, большое непонимание того, как бизнес реально работает в США и в остальном мире.

Добавлю от себя, что хоть я и согласен в целом с пламенной речью режиссёра, однако мой многолетний опыт бизнесмена всё же заставляет меня расставить акценты иначе. Капитал, на мой взгляд, имеет значительно большее значение, чем говорит индиец — нельзя вот так просто прийти в банк, зайти в кабинет директора и взять там столько денег, сколько тебе нужно. Если бы всё было так просто, я бы завтра же взял в банке десяток-другой миллиардов рублей, чтобы купить на них какой-нибудь огромный металлургический комбинат.

С другой стороны, голая идея, напротив, стоит очень мало. Любому бизнесмену в почту непрерывно стучится поток более-менее проработанных идей в духе «давай откроем овощной магазин» или «давай выпускать патентованную наночесалку для ушей». Новых идей так много, они есть у любого бизнесмена в таком избытке, что оценить вклад идеи сильнее, чем в 1-2% от общего успеха дела, я при всём уважении к инженерам и изобретателям не могу.

Источник: Место для дискуссий

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