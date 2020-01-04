Автоматическая защита отключила энергоблок на Южно-Украинской АЭС

04.01.2020, 11:26, Новости дня

На Южно-Украинской АЭС отключился от энергосети третий энергоблок в связи со срабатыванием автоматической защиты, сообщила пресс-служба компании «Энергоатом».

«Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что «радиационное, противопожарное и экологическое состояние» на АЭС не изменялось и находится в пределах норм.

Сейчас работают два энергоблока АЭС суммарной мощностью 2040 МВт.

Южно-Украинская АЭС находится на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области.

Отметим, что летом 2018 года эта АЭС стала работать на американском топливе, однако в декабре 2019 года стало известно о продлении Украиной соглашения о поставках российского ядерного топлива.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Специалисты портала Daily-Motor.Ru составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, за исключением роста цен на некоторые модели. Самым доступным автомобилем в категории SUV стала трехдверная LADA 4×4. Пользователи чаще всего выбирают комплектацию Classic в комплекте с двигателем на 1,7 литра и 83 л. с. КПП устанавливается […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика