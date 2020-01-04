Автоматическая защита отключила энергоблок на Южно-Украинской АЭС

На Южно-Украинской АЭС отключился от энергосети третий энергоблок в связи со срабатыванием автоматической защиты, сообщила пресс-служба компании «Энергоатом».
«Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что «радиационное, противопожарное и экологическое состояние» на АЭС не изменялось и находится в пределах норм.
Сейчас работают два энергоблока АЭС суммарной мощностью 2040 МВт.
Южно-Украинская АЭС находится на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области.
Отметим, что летом 2018 года эта АЭС стала работать на американском топливе, однако в декабре 2019 года стало известно о продлении Украиной соглашения о поставках российского ядерного топлива.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специалисты портала Daily-Motor.Ru составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, за исключением роста цен на некоторые модели. Самым доступным автомобилем в категории SUV стала трехдверная LADA 4×4. Пользователи чаще всего выбирают комплектацию Classic в комплекте с двигателем на 1,7 литра и 83 л. с. КПП устанавливается […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В газовом пакете Путина Крым Зеленский не увидит / 8 декабря
- Умер отравившийся «Кротом» математик / 6 декабря
- Дело Гандзюк: Левин рассказал, что активистку планировали облить не кислотой / 29 ноября
- Курск. Минус версия (Часть 1) / 26 декабря
- Наука: На наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов / 28 декабря
- В России появился продают редкий мотоцикл за 11,5 миллионов рублей / 25 ноября
- Сергей Шнуров: «Зеленский и Путин – одинаково профессиональные политики» / 3 января
- «Это бомба!»: Брежнева удивила экспериментами с внешностью / 9 декабря