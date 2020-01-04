Диетологи назвали продукты, особенно опасные после истечения срока годности

Диетологи советуют всегда соблюдать сроки хранения продуктов, но особую актуальность эта рекомендация приобретает в праздничные дни. Остатки застолья необходимо подвергнуть ревизии, обратив особое внимание на скоропортящуюся пищу.

Мясные продукты в виде нарезки или целого куска хранятся в холодильнике не более 5 суток, неоправданный риск употребления просрочки может грозить серьезным отравлением. Если в праздничном меню не хватило места для запеченной курицы, охлажденную птицу можно подержать при температуре не выше +4 только 3 дня. В противном случае лучше выбросить, в следующий раз при невозможности приготовить блюдо в день покупки, сохранить её поможет морозильная камера.

Более жесткие сроки у различных видов фарша: на термическую обработку дается только 12 часов пребывания на холоде. Покупая куриные яйца, следует обращать внимание на дату производства, так как упакованы они могут быть позже. При нарушении сроков хранения, а это 3-4 недели в холодильнике, не стоит раздумывать, а лучше сразу выбросить. Время, отведенное на хранение сыров, зависит от вида продукта. У твердых сортов его гораздо больше, и даже при появлении плесени продукт можно еще «спасти», приготовив пиццу. Просроченный мягкий сыр необходимо отправить к пищевым отходам.

Решительность понадобиться и в том случае, если купленная зелень пожелтела, овощной сок в открытом виде простоял больше одних суток. Небольшое количество сахара и кислот делают его значительно уязвимее по сравнению с фруктовым. Особое отношение нужно проявить к морепродуктам, так как отравление ими — одно из самых тяжелых, а креветки, кальмары и любые другие дары моря очень быстро портятся. Даже в замороженном виде их хранят не больше двух месяцев.

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