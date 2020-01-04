Алена Свиродова давно празднует Новый год в сентябре

Певица Алёна Свиридова рассказала, что давно празднует Новый год в сентябре. Предновогодняя суета в декабре и прочие хлопоты вызывают у неё отвращение.

Исполнительница и композитор не терпит всемирный ажиотаж и всегда с презрением относится к «массовому помешательству». Именно этим она считает празднование Нового года с 31 декабря на 1 января. Алёна Свиридова признаётся, что иногда всё же готовит салат оливье, но делает это исключительно по собственной прихоти и без особого энтузиазма. Сам Новый год звезда «празднует» в сентябре, так как именно это время она считает новым началом для себя.

Причина, как отметила сама Алёна Свиридова, кроется в её дне рождения 14 августа. Именно сентябрь становится для певицы новым месяцем в году, и именно с него начинается переосмысление планов на будущее.

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