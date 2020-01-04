Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам

До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.

Об этом информирует РИА «Новости».

20 декабря РФ и Украина подписали протокол, который определил договоренности долгосрочного транзита газа через украинскую территорию. 31 декабря Газпром объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, на какие уступки пришлось пойти Газпрому для договоренности с Киевом.

В Нафтогазе ранее раскрыли подробности сделки об организации транзита.

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