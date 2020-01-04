Ученые обнаружили на Земле гигантский цветок-убийцу

Исследователи обнаружили в лесах Индонезии самую большую в мире раффлезию. Этот цветок ведет паразитический образ жизни, питаясь другими цветами и растениями, сообщает телеканал «360».

Специалисты полагают, что цветок распустился совсем недавно. Его диаметр составляет невероятные 122 сантиметра. По данным

Центра природных ресурсов и охраны в Западной Суматре, эти размеры являются самыми большими из когда-либо зафиксированных.

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