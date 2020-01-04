Ученые обнаружили на Земле гигантский цветок-убийцу

Исследователи обнаружили в лесах Индонезии самую большую в мире раффлезию. Этот цветок ведет паразитический образ жизни, питаясь другими цветами и растениями, сообщает телеканал «360».
Специалисты полагают, что цветок распустился совсем недавно. Его диаметр составляет невероятные 122 сантиметра. По данным
Центра природных ресурсов и охраны в Западной Суматре, эти размеры являются самыми большими из когда-либо зафиксированных.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специалисты портала Daily-Motor.Ru составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, за исключением роста цен на некоторые модели. Самым доступным автомобилем в категории SUV стала трехдверная LADA 4×4. Пользователи чаще всего выбирают комплектацию Classic в комплекте с двигателем на 1,7 литра и 83 л. с. КПП устанавливается […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Спалил дочек. Провалил операцию / 20 декабря
- Повторит судьбу Джигарханяна: женившегося на молодой Петросяна предостерегли от беды / 11 декабря
- Голая Дарья Мороз возбудила россиян / 7 декабря
- Назван лучший продукт питания для диабетиков на Новый год / 14 декабря
- Мнение: Украинская интеллигенция, которая любила, но счастлива не была / 22 декабря
- Веру Брежневу в 20-летнем возрасте дважды обокрали перед важной операцией / 13 декабря
- Satechi презентовала уникальное зарядное устройство для Apple Watch / 20 декабря
- Мнение: «Новая газета» фотошопит доказательства / 27 ноября