Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет

Американская актриса Кэмерон Диаз сообщила, что родила девочку, которую назвали Рэддикс. Для 47-летней актрисы это первый ребенок.
Она не стала делиться фотографиями дочери, сообщив лишь, что дочь «действительно очень милая». Об этом она написала в своем Instagram.
Кэмерон Диаз вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Для обоих это первый брак.
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