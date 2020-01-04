Диаз впервые стала матерью в 47 лет

04.01.2020, 11:06, Новости дня

Американская актриса Камерон Диаз сообщила в Instagram о рождении у них с супругом Бэнджи Мэдденом ребенка. 

«С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы, блгословенны и благодарны начать десятилетие, объявляя о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью», – написала она.

Актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочери, поскольку хочет сохранить личное пространство.

«Она действительно милая!» – заверила Диаз.

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* @benjaminmadden

Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz) 3 Янв 2020 в 10:20 PST

47-летняя Диаз и 40-летний Мэдден женаты с 2015 года. Они были знакомы много лет, но встречаться стали весной 2014 года. В 2015-м они устроили свадебную церемонию в своем доме в Беверли-Хиллз.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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