Монако, ОАЭ, Куба. Комитет избирателей назвал страны, в которые нардепы чаще всего ездят за опытом

Комитет избирателей Украины проанализировал, в какие страны чаще всего ездят депутаты Верховной рады за опытом. Об этом 4 января в Facebook проинформировала пресс-служба КИУ.

Отмечается, что всего в Верховной Раде действует 47 различных групп по межпарламентским связям с зарубежными странами (каждая группа – отдельная страна).

Самыми популярными направлениями для межпарламентских связей, по данным КИУ, являются США, Канада и Великобритания. Так, в группу межпарламентских связей с США входят 176 народных депутатов, Канады — 144, Великобритании — 135. Также популярными направлениями являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.

В Комитете избирателей подчеркивают, что в перечне депутатских групп есть и «достаточно экзотические варианты». В частности, одним из лидеров по количеству депутатов является межпарламентское группа связей с Объединенными Арабскими Эмиратами, в состав которой входит 118 народных депутатов. Также популярным направлением является Япония, которая насчитывает 117 депутатов. Кроме того, в перечне экзотических стран — Куба (48 депутатов), Сингапур (48 депутатов), Республика Корея (41 депутат), Саудовская Аравия (21 депутат) и Монако (17 депутатов).

В Комитете отмечают, что институт депутатских групп по межпарламентским связям часто используется украинскими депутатами «как разновидность политического туризма».

«Ведь благодаря принадлежности к определенной группе народный депутат имеет возможность посетить ту или иную страну. Поэтому неудивительно, что в перечне самых популярных направлений является не только стали парламентские демократии, но и достаточно экзотические страны вроде Монако, ОАЭ, Японии, Кубы или Сингапура», – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что практическая ценность таких визитов часто сомнительна.

«Ведь сложно понять, какие именно элементы парламентаризма этих государств могли бы быть использованы в условиях Украины. Например, 21 депутат входит в группу межпарламентских связей с Саудовской Аравией. При том, что Саудовская Аравия — это абсолютная монархия во главе с королем, которая имеет слабый парламент без серьезных полномочий. Еще 17 депутатов входят в группу связей с Княжеством Монако, в парламенте которого вообще работает только 24 парламентария. Похожая ситуация с Объединенными Арабскими Эмиратами, где роль парламента также далека от украинских реалий. Понять, как подобные примеры могут быть использованы в работе Верховной Рады Украины действительно сложно», — резюмировал он.

Монако, ОАЕ, Японія: КВУ розповів в які країни найчастіше їздять за досвідом народні депутатиКомітет виборців… Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Reede, 3. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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