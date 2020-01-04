Постпред Ирана при ООН об убийстве Сулеймани: Ответ на военную акцию – военная акция

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу CNN 4 января заявил, что убийство командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касема Сулеймани равнозначно объявлению войны.
Тахт-Раванчи назвал убийство Сулеймани «ужасающим преступлением» и подчеркнул, что «ответ на военную акцию – военная акция».
«Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов», – сказал дипломат.
Он добавил, что словам высокопоставленных чиновников США об опасности Сулеймани для американцев нет никаких доказательств.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специалисты портала Daily-Motor.Ru составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, за исключением роста цен на некоторые модели. Самым доступным автомобилем в категории SUV стала трехдверная LADA 4×4. Пользователи чаще всего выбирают комплектацию Classic в комплекте с двигателем на 1,7 литра и 83 л. с. КПП устанавливается […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вот и сказочке конец: Евгению Феофилактову бросил богатый любовник / 3 декабря
- Виктория Лопырева ответила критиковавшей её брак Ксении Собчак / 10 декабря
- Товарищи россияне, расстегивайте ваши карманы! / 21 декабря
- Опубликован ТОП-3 лучших транспортных средств для Деда Мороза / 22 декабря
- Мнение: Союз закрученных кранов / 4 января
- Экотехнопарк «Калуга» технологичен, но он такой один / 20 декабря
- Мнение: Русская гордость / 16 декабря
- Церковь глобального потепления / 6 декабря