Постпред Ирана при ООН об убийстве Сулеймани: Ответ на военную акцию – военная акция

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу CNN 4 января заявил, что убийство командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касема Сулеймани равнозначно объявлению войны.

Тахт-Раванчи назвал убийство Сулеймани «ужасающим преступлением» и подчеркнул, что «ответ на военную акцию – военная акция».

«Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов», – сказал дипломат.

Он добавил, что словам высокопоставленных чиновников США об опасности Сулеймани для американцев нет никаких доказательств.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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