Мнение: Международный террорист

Новый глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока. Его цитирует телеканал AlJazeera в своем Twitter-аккаунте.

«Потерпите немного, и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку», — заявил Каани.

Нюанс в том, что если такую фразу произнесет какой-нибудь Бен Ладен, то вопросов нет, террорист — он и есть террорист. А как быть, если назначенное официальное лицо обещает бессистемный террор в отношении граждан другой страны по всему региону? Это уже политика или все тот же терроризм?

Во время президентства Ахмадинежада сугубо внутренняя структура Корпус стражей исламской революции, которая была скорее аналогом внутренних войск (с некоторым уклоном в религиозное рвение), получила под контроль часть (причем весьма доходную часть) иранской экономики. Целью решения была попытка повторения опыта Саддама Хусейна, который был вынужден решать проблему обхода введенных против Ирака санкций "Нефть в обмен на продовольствие". Тогда саддамовские силовики создали целую контрабандную сеть торговли нефтью, замазав и коррумпировав массу народа — включая и сына тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана. Под задачу была мобилизована даже оргпреступность Ирака, наработанные связи с которой впоследствии использовало уже Исламское государство.

КСИР должен был создать такие же структуры нелегальной торговли, и во многом у него это получилось. Значительная часть иранской нефти во время "калечащих санкций" шла по серым и даже черным схемам, а заодно КСИР подмял под себя наркотрафик под благой вывеской "Ни крошки мимо" и "Всё в дом".

На деле, конечно, все закончилось банальной коррупцией. У генералов КСИР, демонстрировавших религиозный фанатизм и рвение с высоких трибун, есть дети, которые очень любят дорогие машины, крутые вечеринки с кокаином и роскошные яхты-виллы. Жены генералов тоже любят летать на шопинг в Париж или Лондон. А на зарплату, да еще в иранских реалах, особо не погуляешь. Да что говорить — наши генералы такие же, мы и так всё это знаем.

В итоге КСИР очень быстро принял под себя всю экспортную часть иранской экономики, которая после прихода в нее генералов КСИР окончательно ушла в штопор. Во-первых, потому, что генералы умеют тратить, но не зарабатывать, а во-вторых, тратят они очень много. Венесуэльская экономика рухнула примерно так же — когда под вывеской борьбы с саботажем на руководящие посты в базовых отраслях пришли революционные команданте. Которые выскребли до дна все, что еще можно было конвертировать в валюту и окончательно довели экономику до ручки. Вообще, генералы и экономика — это несовмещающиеся величины, но во всех полуфашистских диктатурах никакого другого применения ни экономике, ни генералам найти не могут.

Собственно, это и есть ответ — почему Иран был вынужден в срочном порядке переформатировать свою политику в сторону банальной агрессии. Умирающая экономика не могла выдержать одновременно народ Ирана и аппетиты генералов КСИР. А потому потребовались внешние вливания. Набеговая экономика — последний шанс клерикально-фашистского режима в Иране.

Так как население окружающих стран не слишком приветствует оккупантов, тем более, что оккупанты выносят из захваченных ими стран все, до чего могут дотянуться, то управлять населением захваченных территорий приходится старым добрым террором. И очень быстро КСИР из исламской Росгвардии (извините, Ирангвардии) превратился в банальную террористическую организацию регионального уровня. Кстати, вполне логично занесенную в перечень террористических организаций и группировок. В России ее таковой не признают, но говоря откровенно, даже одного заявления преемника Сулеймани уже достаточно для такого признания. Но — как можно. Свои люди. Такие же, как наши. А потому террорист Исмаил Каани для Кремля так и останется уважаемым и вполне официальным лицом.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты портала Daily-Motor.Ru составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, за исключением роста цен на некоторые модели. Самым доступным автомобилем в категории SUV стала трехдверная LADA 4×4. Пользователи чаще всего выбирают комплектацию Classic в комплекте с двигателем на 1,7 литра и 83 л. с. КПП устанавливается […]