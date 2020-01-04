Медики назвали самые результативные способы нормализации кровяного давления

04.01.2020, 11:04, Разное

Некоторые способы нормализации кровяного давления сокращают риск инфаркта, инсульта и развития почечной недостаточности. Медики назвали самые результативные из них.
При лечении вышеназванного недуга помогают мочегонные лекарства, бета-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ, которые снижают частоту сердечных сокращений и предупреждают неправильную работу сосудов. В список немедикаментозных методов борьбы с гипертонией медики отнесли похудение и занятия в зале. По советам специалистов, следует заниматься ходьбой, ездой на велосипеде или бегом в медленном темпе на протяжении 30 минут 3 раза в неделю. Это поможет укрепить артерии и поспособствует снижению кровяного давления. Также рекомендуется употреблять в пищу овощи, фрукты, рыбу, чеснок и оливковое масло, так как они оказывают положительное влияние на сосуды.

При пониженном артериальном давлении нужно принимать антигипотоники. Личностям с подобным диагнозом необходимо гулять на свежем воздухе, спать около 7 часов в сутки, отказаться от облегающих нарядов и есть маленькими порциями, а также избегать стрессовых ситуаций и принимать контрастный душ.



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