«На Земле похолодает»: Ученые предупредили о рисках остановки Северо-Атлантического течения

04.01.2020, 11:04, Разное

Ученые из Нидерландов провели исследование и выяснили, существуют риски остановки Северо-Атлантического течения. Модель, разработанная специалистами, показала 15-процентные шансы на подобный исход, что может привести к похолоданию на Земле.
Этот поток воды приносит тепло из Атлантики на европейскую территорию Евразии. Данное течение является одним из продолжений Гольфстрима. Оно начинается в теплых водах Мексиканского залива и течет до западной части евразийского континента, формируя мягкий климат. За последние 1500 лет отмечается тенденция ослабевания потока.

Специалисты предполагают, что на Северо-Атлантическое течение влияет пресная вода, которая образуется при таянии ледников Гренландии. По подсчетам ученых, с 15-процентной вероятностью оно перестанет существовать в ближайшие 100 лет, что очень сильно повлияет на изменение климата. Если не предпринять каких-либо действий, температура воды вырастет на 4 градуса. В результате этого можно ожидать снижения температуры во всем северном полушарии Земли на несколько градусов.



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