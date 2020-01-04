Мнение: Реванш глобалистов: Почему так важна победа Трампа на грядущих выборах

2020-й будет знаковым не только из-за красивых цифр, символизирующих переход из одной декады в другую. Именно в этом году определится, каким будет мироустройство на многие десятилетия вперед. В ноябре 2020-го на президентских выборах в США решится, продолжит ли Дональд Трамп строить Америку, которая «прежде всего», или «глобалисты» возьмут реванш и начнут процесс реставрации сломанного им прежнего миропорядка.

Сегодня капиталистическая система находится в состоянии усиливающегося перманентного кризиса. Развал СССР был, с одной стороны, победой коллективного Запада, с другой стороны, и его поражением. Требующий непрерывного расширения, капитализм захватил все образовавшиеся рынки на постсоветском пространстве и оказался в тупике, не имея ни дальнейшего жизненного пространства для поглощения, ни альтернативной ему системы, на противостоянии которой можно продолжать существовать.

«Глобалисты» пытались искусственно создать управляемую конкуренцию между двумя экономическими мега-кластерами, Трансатлантическим и Транстихоокеанским партнерствами. Однако в 2016 году к власти неожиданно пришел «имперец» Дональд Трамп, который начал последовательно демонтировать проект своих предшественников. Сегодня именно в США, единственной настоящей оставшейся после распада СССР сверхдержаве, решается будущее не только этой страны, но и всего остального мира.

Однако «камни», брошенные Дональдом Трампом, уже дали свои «круги на воде». Процесс глобальной перестройки начался. Китай, экономический конкурент США номер 1 и одновременно их основной торговый партнер, упрямо отстаивает свои интересы в начатой Вашингтоном торговой войне. Большинство экспертов сходятся на том, что это противостояние надолго, возможны промежуточные компромиссы с последующими эксцессами и обострениями.

Весьма знаковыми можно считать политические изменения в Пекине, явно вызванные торговой войной с США. Одним из достижений современного Китая можно было считать весьма эффективную систему ротации кадров в руководстве страны. Однако год назад Компартия проголосовала за отмену ограничений на возможность занятия поста председателя КНР более двух раз. Это означает, что Си Цзиньпин сможет в 2023 году стать главой государства в третий раз, превращаясь не то в «Лукашенко», не то в «Путина».

Большие перемены происходят и в третьем крупнейшем мировом игроке, Евросоюзе. В ЕС услышали и в основном верно поняли лозунг Трампа «Америка прежде всего». Лидеры ведущих европейских стран прямо говорят про необходимость перестать рассчитывать на США. Великобритания в 2020 наверняка окончательно покинет состав Евросоюза, выбрав сторону Вашингтона в начавшемся глобальном противостоянии.

Президент Эммануэль Макрон заявил публично о «смерти мозга» НАТО и необходимости конструктивных отношений с Россией и Китаем. Под его руководством Франция начинает активно толкать локтями вечного конкурента в лице Германии от браздов правления Евросоюзом. Так, недавние американские санкции против «Северного потока-2» были ударом не только по Кремлю, но и по Берлину. Канцлер Меркель, проводящая в ФРГ «зеленую революцию», сделала большую ставку на российский газопровод. Теперь она бита, позиции глобалистских элит в Европе, которые олицетворяла фрау Меркель, серьезно пошатнулись.

Россия в этом ключе мировой перестройки выглядит островом «стабильности». Ничего особенного у нас не происходит ни в политике, ни в экономике. И объединенная Европа в лице президента Макрона, и Китай, одинаково заинтересованы в том, чтобы видеть нашу страну со всеми ее ресурсами своим «задним двором» в их противостоянии с США и друг с другом. Но многое может измениться в негативную сторону, если верх на президентских выборах в США возьмут демократы. Тогда санкции Трампа покажутся «цветочками».

Все будет зависеть от исхода президентских выборов в США. Если Трамп проиграет, начнется откат назад. Если он победит, мир действительно станет многополярным, и будут выработаны новые правила игры.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/149596.html

Источник: Теория элит

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