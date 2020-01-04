Мнение: Реванш глобалистов: Почему так важна победа Трампа на грядущих выборах

04.01.2020, 11:01, Разное

2020-й  будет знаковым не только из-за красивых цифр, символизирующих переход  из одной декады в другую. Именно в этом году определится, каким будет  мироустройство на многие десятилетия вперед. В ноябре 2020-го на  президентских выборах в США решится, продолжит ли Дональд Трамп строить  Америку, которая «прежде всего», или «глобалисты» возьмут реванш и  начнут процесс реставрации сломанного им прежнего миропорядка.

Сегодня  капиталистическая система находится в состоянии усиливающегося  перманентного кризиса. Развал СССР был, с одной стороны, победой  коллективного Запада, с другой стороны, и его поражением. Требующий  непрерывного расширения, капитализм захватил все образовавшиеся рынки на  постсоветском пространстве и оказался в тупике, не имея ни дальнейшего  жизненного пространства для поглощения, ни альтернативной ему системы,  на противостоянии которой можно продолжать существовать.

«Глобалисты» пытались искусственно создать управляемую  конкуренцию между двумя экономическими мега-кластерами,  Трансатлантическим и Транстихоокеанским партнерствами. Однако в 2016  году к власти неожиданно пришел «имперец» Дональд Трамп, который начал  последовательно демонтировать проект своих предшественников. Сегодня  именно в США, единственной настоящей оставшейся после распада СССР  сверхдержаве, решается будущее не только этой страны, но и всего  остального мира.

Однако «камни», брошенные Дональдом Трампом,  уже дали свои «круги на воде». Процесс глобальной перестройки начался.  Китай, экономический конкурент США номер 1 и одновременно их основной  торговый партнер, упрямо отстаивает свои интересы в начатой Вашингтоном  торговой войне. Большинство экспертов сходятся на том, что это  противостояние надолго, возможны промежуточные компромиссы с  последующими эксцессами и обострениями.

Весьма знаковыми можно  считать политические изменения в Пекине, явно вызванные торговой войной с  США. Одним из достижений современного Китая можно было считать весьма  эффективную систему ротации кадров в руководстве страны. Однако год  назад Компартия проголосовала за отмену ограничений на возможность  занятия поста председателя КНР более двух раз. Это означает, что Си  Цзиньпин сможет в 2023 году стать главой государства в третий раз,  превращаясь не то в «Лукашенко», не то в «Путина».

Большие  перемены происходят и в третьем крупнейшем мировом игроке, Евросоюзе. В  ЕС услышали и в основном верно поняли лозунг Трампа «Америка прежде  всего». Лидеры ведущих европейских стран прямо говорят про необходимость  перестать рассчитывать на США. Великобритания в 2020 наверняка  окончательно покинет состав Евросоюза, выбрав сторону Вашингтона в  начавшемся глобальном противостоянии.

Президент Эммануэль Макрон  заявил публично о «смерти мозга» НАТО и необходимости конструктивных  отношений с Россией и Китаем. Под его руководством Франция начинает  активно толкать локтями вечного конкурента в лице Германии от браздов  правления Евросоюзом. Так, недавние американские санкции против  «Северного потока-2» были ударом не только по Кремлю, но и по Берлину.  Канцлер Меркель, проводящая в ФРГ «зеленую революцию», сделала большую  ставку на российский газопровод. Теперь она бита, позиции глобалистских  элит в Европе, которые олицетворяла фрау Меркель, серьезно пошатнулись.

Россия в этом ключе мировой перестройки выглядит островом «стабильности». Ничего особенного у нас не происходит ни в политике, ни в экономике.  И объединенная Европа в лице президента Макрона, и Китай, одинаково  заинтересованы в том, чтобы видеть нашу страну со всеми ее ресурсами  своим «задним двором» в их противостоянии с США и друг с другом. Но  многое может измениться в негативную сторону, если верх на президентских  выборах в США возьмут демократы. Тогда санкции Трампа покажутся  «цветочками».

Все будет зависеть от исхода президентских выборов  в США. Если Трамп проиграет, начнется откат назад. Если он победит, мир  действительно станет многополярным, и будут выработаны новые правила  игры.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/149596.html

Источник: Теория элит



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