Женщина в Одессе убила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

04.01.2020, 10:58, Новости дня

Во время празднования Нового года жительница Одессы убила скалкой своего бывшего мужа, сообщил Суворовский отдел полиции в Одессе.

Женщина пригласила бывшего мужа домой сама, так как они поддерживали дружеские отношения. Однако между ними возникла ссора, в ходе которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила гостя, нанося удары по голове. «От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте», – передает 112ua сообщение полиции.

После этого жительница Одессы позвонила в полицию, пожаловавшись на «домашнее насилие» над ней. Правоохранители, прибывшие на место инцидента, обнаружили тело мужчины с разбитой головой и женщину в окровавленной одежде.

У женщины изъяли предполагаемое орудие преступления – скалку.

Злоумышленницу задержали по подозрению в умышленном убийстве.



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Последнее: Во время празднования Нового года жительница Одессы убила скалкой своего бывшего мужа, сообщил Суворовский отдел полиции в Одессе. Женщина пригласила бывшего мужа домой сама, так как они поддерживали дружеские отношения. Однако между ними возникла ссора, в ходе которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила гостя, нанося удары по голове. «От полученных травм 43-летний потерпевший скончался […]

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