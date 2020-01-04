Мнение: Успех Ксении Собчак

В очередной раз на некрасивую голову Ксении Собчак посыпались проклятья и оскорбления.

Ксюшадь не удержалась и потроллила народ, запилив фоточку своей тушки на фоне частного самолёта.



Фото: Соцсети

Фоточку Ксения подписала так, что людей бомбануло подобно новогодним петардам:

Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм,какие нравятся. Куршавель,мы прилетели!!!!! Горы,трепещите!!!

Что же именно так возмутило людей в словах Ксении?

Народ терпеть не может мажоров, которые делают вид, что всего добились сами. Ксюшадь — тот самый ненавистный народу случай.



Фото: Соцсети

Глупая и наглая баба совершенно сознательно троллит людей и Куршевелем, и частным самолётом, и тем, что якобы не понимает, откуда и почему у неё есть деньги и, собственно, возможность эти деньги заработать.

Всё Ксюшадь прекрасно понимает: деньги — от её покойного папы, возможность их заработать — тоже.

Родись Ксения в простой семье — она бы никогда не выбилась в люди.

С её некрасивой головой, кривым туловищем, рыхлой и широкой жопой, унылыми сиськами, жиденькими волосёнками, отвратительным характером, невоспитанностью, подростковой обидчивостью и откровенной глупостью — Ксения бы никогда не сделала карьеру.

Возможно, она бы и вышла замуж, но только по хитрому залёту, и только за совершеннейшее чмо, что впрочем не сильно отличается от её теперешней матримониальной ситуации.

Если бы Ксения родилась в семье с большими возможностями, но и сама обладала характером и умом, которые позволили бы ей зарабатывать много и честно, то люди бы не обратили на её фоточку ни малейшего внимания.

Ну, самолёт. Ну, какая-то там баба на его фоне. Ну, зарабатывает хорошие деньги. Молодец, чо.

Примерно такой была бы реакция народа на фотографию Ксюшади, если бы та была умна, хорошо воспитанна и действительно шарила в бизнесе.

Но Ксения не такая. Она глупа, плохо воспитанна и, если бы не родилась в семье Собчака, то была бы в жопе.

Именно так выглядит правда. И то, что Ксюшадь так смачно на эту правду плюёт, и возмущает народ.

Согласны?

Источник: Лена Миро

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Последнее: В очередной раз на некрасивую голову Ксении Собчак посыпались проклятья и оскорбления. Ксюшадь не удержалась и потроллила народ, запилив фоточку своей тушки на фоне частного самолёта. Фото: Соцсети Фоточку Ксения подписала так, что людей бомбануло подобно новогодним петардам: Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм,какие нравятся. Куршавель,мы прилетели!!!!! Горы,трепещите!!! […]