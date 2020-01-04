Мнение: Успех Ксении Собчак

В очередной раз на некрасивую голову Ксении Собчак посыпались проклятья и оскорбления.
Ксюшадь не удержалась и потроллила народ, запилив фоточку своей тушки на фоне частного самолёта.
Фото: Соцсети
Фоточку Ксения подписала так, что людей бомбануло подобно новогодним петардам:
Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм,какие нравятся. Куршавель,мы прилетели!!!!! Горы,трепещите!!!
Что же именно так возмутило людей в словах Ксении?
Народ терпеть не может мажоров, которые делают вид, что всего добились сами. Ксюшадь — тот самый ненавистный народу случай.
Фото: Соцсети
Глупая и наглая баба совершенно сознательно троллит людей и Куршевелем, и частным самолётом, и тем, что якобы не понимает, откуда и почему у неё есть деньги и, собственно, возможность эти деньги заработать.
Всё Ксюшадь прекрасно понимает: деньги — от её покойного папы, возможность их заработать — тоже.
Родись Ксения в простой семье — она бы никогда не выбилась в люди.
С её некрасивой головой, кривым туловищем, рыхлой и широкой жопой, унылыми сиськами, жиденькими волосёнками, отвратительным характером, невоспитанностью, подростковой обидчивостью и откровенной глупостью — Ксения бы никогда не сделала карьеру.
Возможно, она бы и вышла замуж, но только по хитрому залёту, и только за совершеннейшее чмо, что впрочем не сильно отличается от её теперешней матримониальной ситуации.
Если бы Ксения родилась в семье с большими возможностями, но и сама обладала характером и умом, которые позволили бы ей зарабатывать много и честно, то люди бы не обратили на её фоточку ни малейшего внимания.
Ну, самолёт. Ну, какая-то там баба на его фоне. Ну, зарабатывает хорошие деньги. Молодец, чо.
Примерно такой была бы реакция народа на фотографию Ксюшади, если бы та была умна, хорошо воспитанна и действительно шарила в бизнесе.
Но Ксения не такая. Она глупа, плохо воспитанна и, если бы не родилась в семье Собчака, то была бы в жопе.
Именно так выглядит правда. И то, что Ксюшадь так смачно на эту правду плюёт, и возмущает народ.
Согласны?
Источник: Лена Миро
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В очередной раз на некрасивую голову Ксении Собчак посыпались проклятья и оскорбления. Ксюшадь не удержалась и потроллила народ, запилив фоточку своей тушки на фоне частного самолёта. Фото: Соцсети Фоточку Ксения подписала так, что людей бомбануло подобно новогодним петардам: Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм,какие нравятся. Куршавель,мы прилетели!!!!! Горы,трепещите!!! […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Джиджи Хадид встретилась с бездомными в рамках благотворительного визита в Сенегал / 12 декабря
- Минус Ту-22М3 / 23 декабря
- Мнение: О таинственной болезни Владимира Путина / 11 декабря
- Скандалы: Мамут наигрался в Hamleys / 27 ноября
- Крымский мост как памятник себе / 25 декабря
- В Сети показали, какой могла быть ГАЗель Next / 18 декабря
- Мнение: Обратный отсчет 2.12.19 / 3 декабря
- В России на авторынке начались новогодние распродажи / 22 декабря