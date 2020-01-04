Кудрявцева рассказала о своем состоянии после операции на груди

04.01.2020, 10:51, Новости дня

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила своим подписчикам в Instagram на вопросы о состоянии здоровья после операции по удалению импланта груди.

Подписчики увидели фотографию в ее Instagram, на которой она держит дочку на руках, стоя рядом с Евгением Плющенко. Пользователи соцсети спросили, можно ли ей поднимать ребенка.

«Нельзя, но…» – ответила Кудрявцева.

Позже у нее спросили, «оклемалась» ли она уже после операции.

«Прихожу в себя понемногу», – ответила телеведущая.

Ранее Кудрявцева поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями недавно удаленных грудных имплантов, решив таким образом привлечь внимание к данной проблеме.



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Последнее: Телеведущая Лера Кудрявцева ответила своим подписчикам в Instagram на вопросы о состоянии здоровья после операции по удалению импланта груди. Подписчики увидели фотографию в ее Instagram, на которой она держит дочку на руках, стоя рядом с Евгением Плющенко. Пользователи соцсети спросили, можно ли ей поднимать ребенка. «Нельзя, но…» – ответила Кудрявцева. Позже у нее спросили, «оклемалась» […]

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