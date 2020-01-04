Автоновости: Что почитать в праздники: самые интересные тест-драйвы 2019 года

В 2019 году через руки корреспондентов АвтоВестей прошли самые разные автомобили: от народных «бюджетников» до ценовых «середнячков» и ультрадорогих монстров. Мы отобрали из их числа самые актуальные и запомнившиеся нам модели.

"Робот" или вариатор? Тест-драйв Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway City

Новые Lada Vesta Cross АМТ и Renault Logan Stepway CVT – не просто кросс-седаны и кросс-конкуренты, но и будущие кросс-доноры. Ведь Vesta скоро получит логановский вариатор как альтернативу "роботу"! Станет лучше или получится шило на мыло? Мы взяли обе машины и поехали сравнивать на дорогах и вне их.

Первый обзор и тест-драйв Toyota RAV4 2019 (видео)

Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 кардинально сменило имидж, уйдя от унылого облика "машины для домохозяек" к рубленному и более брутальному стилю "плохого парня". А что скрыто под новой внешностью? Не будут ли разочарованы ждущие новинку фанаты марки? Ответы узнаете из нашего нового видеообзора!

Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (+видео)

Новую "горячую" Lada Vesta Sport сразу прозвали самой-самой в модельном ряду. Рано! Потому что есть Vesta еще "злее", на фоне которой "гражданская" версия Sport — что уж против гадюки.

SubaRUS? Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)

Вазовское кросс-семейство плодится: к приподнятым Vesta, Largus и Xray добавилась новая Lada Granta Cross. И в Тольятти ее уже называют самым доступным "кроссом" в России. Но стал ли российский автомобиль "как Subaru"? Ответы на эти и другие вопросы читателей, а также первые впечатления от потенциального хита — в нашем тест-драйве и видеообзоре!

Совсем дикий! Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)

На дороге Jeep Grand Cherokee Trackhawk не вызывает ажиотажа, как Lamborghini Urus. Обычный с виду Jeep, мало их у нас катается? Лишь вчитавшись в шильдики на кузове поймешь, что с тобой неприметно толкается в пробке самый мощный в мире серийный SUV! Мы провели с ним неделю и готовы рассказать (и показать), как это было. Прямо скажем: машина и шокирует, и разочаровывает одновременно…

Из рептилоида — в качки. Тест обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

Не припомню, чтобы на тестовые пикапы так заглядывались прохожие и соседи по потоку, но обновленный L200 буквально примагничивает взгляды! Изменение внешности явно пошло ему на пользу, а что еще переделали? Мы взяли пикапы на "механике" и новом автомате — и поехали выяснять. И впечатления получились смешанные.

Таких Amarok больше не будет! Обзор и тест-драйв Volkswagen Amarok V6 (видео)

Недешевый, но очень крепкий и мощный Amarok V6 3,0 л TDI может стать последним "Амароком" с большим турбодизелем. На всякий случай мы решили выяснить, нужен ли такой пикап обычному пользователю, и на что он способен на бездорожье.

Блеск и скромность: тест-драйв Renault Arkana (с видео)

"Это BMW, что ли? А чего в салоне такая? Сколько-сколько стоит?!" За время теста Renault Arkana этих вопросов мы так наслушались… Машина вышла противоречивая. Притягивает взгляды и внимание, и удивляет тем, что скрыто внутри. Какой же она получилась, на что способна, почему она именно такая — и обречена на успех? Ответы мы искали на асфальте и бездорожье. И без сюрпризов не обошлось.

…И жена справится: тест-драйв УАЗа "Патриот" с АКПП — по дорогам и без них

Моему коллеге, похоже, придется покупать этого "Патриота", который у него так просит супруга. Ведь теперь езда на нем — это не тяжелая физическая работа, справится даже хрупкая барышня. Как едет по асфальту и бездорожью первый в истории УАЗ с автоматом, какие особенности и сюрпризы у коробки, кто конкуренты — и что за отзывная кампания уже случилась? Все ответы – в нашем тест-драйве.

Подвинет "Аркану"? Тест купе-кроссовера Haval F7x, ответы на вопросы и цены

Еще только в апреле серийное кросс-купе Haval F7x справило мировой дебют в Шанхае — и вот уже в октябре стоит на конвейере завода в Тульской области! Чем оно отличается от обычного F7, с кем соперничает, какие "вкусности" в него положили и что F7x умеет на дороге и вне их? На эти и другие вопросы наших читателей сейчас ответим! Кстати, цены и сроки начала продаж уже тоже известны.

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