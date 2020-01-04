Der Spiegel — за конфликтом США и Ирана Брюсселю остаётся лишь беспомощно наблюдать в стороне

Брюсселю остаётся только наблюдать за развитием противостояния между США и Ираном, обострившимся из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Der Spiegel. По словам одного из европейских дипломатов, США не прислушиваются к ЕС: что касается Ирана, то Брюсселю больше нечего предложить Исламской республике, после того как в Европе не попытались противодействовать американским санкциям против Тегерана, введённым после выхода США из иранской ядерной сделки.
Reuters
Убийство американскими военными главы иранского военного подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани — это почти объявление войны, считает Der Spiegel. Резкая эскалация насилия угрожает всему региону. Что же касается ЕС, то он едва ли способен что-либо сделать и может лишь беспомощно наблюдать за развитием ситуации, считает издание.
Как отмечает Der Spiegel, в официальном заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля ничего не говорится о каких-либо конкретных действиях, которые ЕС предпримет для предотвращения конфликта на Ближнем Востоке. Что касается верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, то он долго воздерживался от комментария и лишь в пятницу вечером призвал все стороны к «максимальной сдержанности».
«К сожалению, ЕС не смог ни сохранить на плаву иранскую ядерную сделку после выхода США, ни занять роль посредника в Ираке», — приводит издание слова депутата немецкой партии «Зелёных» Ханны Нойманн. Один из европейских дипломатов высказался конкретнее: «США к нам не прислушиваются». Он также добавил, что ЕС больше нечего предложить Ирану, после того как стало ясно, что европейские компании не будут пытаться проигнорировать санкции США в отношении Исламской республики.
Теперь же в ЕС опасаются возникновения военного конфликта, пишет Der Spiegel. По мнению Ханны Нойманн, существует опасность, что «Ирак станет новой Сирией»: политик также отметила, что в возможный конфликт могут быть втянуты и другие страны региона. По мнению депутата от ХДС Михаэля Галера, в экстремальном случае дело может дойти до американских ударов по иранской территории, включая столицу страны Тегеран.
Депутат от партии СДПГ Дитмар Костер потребовал от ЕС увеличить давление на Иран, а также рассмотреть опцию введения антииранских санкций в случае, если Тегеран воплотит в жизнь угрозы о мести за гибель Сулеймани. При этом Костер признал, что таким образом Брюссель рискует окончательно «похоронить» ядерную сделку с Ираном.
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