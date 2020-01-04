Мнение: Просто о сложном. Откуда берутся дизлайки

Доброе утро, КОНТ!) Пока вся страна в едином порыве сажает печень и перерабатывает сотни тонн продуктов мандариновой промышленности, «социалисты» всех мастей не едят, не пьют, не спят, чувствуют себя от этого нехорошо, и пытаются открыть нам глаза на происходящее.

Получается у них не очень убедительно и причин тут две.

Во-первых, они сами не понимают о чем рассказывают, во-вторых, мы то понимаем о чем они пытаются нам рассказать. Такая вот тупиковая для них ситуация.

Итак, 1-го января, вероломно, как Гитлер, пока вся страна спала, ровно в 18-30, некий Вячеслав с красивой русской фамилией Левенец, называющий себя социалистом, стал учить нас уму разуму:

По самому фигуранту рассказать мне вам особо нечего — по трагическому стечения обстоятельств родился 27 марта 1976 года, поучился, послужил на флоте, где, по всей вероятности, перенес менингит, давший осложнение. Как понятно из даты рождения — к моменту развала Союза был еще девственником.

В настоящее время трудится в ФГУП, т.е. — бюджетник. На втором месте работы зарплату получает «в конверте», а соответственно, налогов не платит, чем очень, кстати, гордится. Такой вот социалист.

Очень сильно не любит нынешнюю власть, на которую, по сути, работает. Вот собственно и всё, что стоит упоминания о нем, на большее он не заработал.

И вот, этот мамкин социалист, пока страна празднует, решил открыть всем глаза на то, что власть боится реакции людей, скрывает реальный рейтинг Путина и всё такое. Короче — скандалы, интриги, расследования.

В качестве доказательства приводит скрины дизлайков под новогодним обращением.

Рассказываю. Приблизительно в те времена, когда появились социальные сети, появились и «лайкидизлайки», разного рода опросы и голосования.

Идея, как всегда, была благая — определить настроения в обществе, собрать мнения, иногда выявить победителей в каких-либо конкурсах. Но интернет населен людьми, а чувство юмора их иногда принимает весьма своеобразные формы. Абсолютно точно невозможно уже установить кто первым догадался, что на результат опросов можно влиять, но так же абсолютно точно можно говорить о том, что изначально это все носило характер развлекательно-хулиганский.

Так, например, одним из самых известных рейдов стал набег шутников, в котором принимал участие и ваш покорный слуга, на пресс-конференцию Путина в 2006 году. Лидерами интернет голосования тогда были вопросы об охране границ России человекоподобными роботами, первом сексуальном опыте президента и его отношении к возможному пробуждению Ктулху. В прямом эфире президент на вопросы не ответил, что, кстати, «какбылевые» и прочие левенцы могут использовать и сейчас. Почему бы и нет?

Другим популярным направлением сетевых голосований стал вывод на первые места заведомо провальных участников. Так, в 2004 году в отборе на конкурс «Мисс Вселенная» была заявлена некая Алёна Мигачева(Писклова), которая порвала немало шаблонов и пердаков у журналистов.

…шутка интернетчиков вызвала такой резонанс в обществе, каким не может похвастаться ни один конкурс красоты. Статьи о «Мисс Вселенной» и об Алене Пискловой были опубликованы как в мировых (The Guardian, The Times, BBC), так и крупнейших общенациональных СМИ («Коммерсантъ», «МК», «КП», «Известия», «Власть»); всего более 100 статей и телесюжетов.

Со временем, кто-то догадался, что подобные флешмобы можно не только автоматизировать, но и поднять на них бабла. Так появились сервисы ботов, которые дают возможность направить голосование в нужное русло, сорвать опрос или продвинуть своего котика в конкурсе Запедрищеска на звание самого милого питомца.

Это скрин одного из подобных сервисов, сотни их. Не переживайте, это не моё — один из взломанных аккаунтов одной неуверенной в себе девочки, которая таким способом накачивала свой инстаграмм.

Итак, имея совсем немного денег можно моментально организовать нужное количество реакций на любой свой материал в любой популярной социальной сети. Можно поиметь подписчиков, можно организовать комментарии по шаблону или уникальные(это дороже всего).

Кстати, это не чистые боты в обычном смысле. Чаще всего свои голоса отдают реальные люди, которые по какому-то только им понятному недоразумению стали участниками этих глупостей. Просто они об этом не знают — система все делает сама.

Причины участия людей в этом довольно банальны — некрасивые прыщавые девочки поднимают свою самооценку(реальный ответ от трех из трех опрошенных). Рекламщики низкой квалификации таким образом пускают пыль в глаза своим туповатым заказчикам. Ну и оппозиционеры всех мастей пытаются влиять на общественное мнение, что получается у них не очень хорошо.

Надеюсь, если раньше вы не знали о подобном, то материал был вам полезен и теперь вы сможете использовать эту информацию в сетевых баталиях с левенцами различного толка.

Ну, а я буду за этими баталиями наблюдать с разной степенью удовольствия и рассказывать вам о других интересных и не очень явлениях окружающего нас мира.

Источник: Конт

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