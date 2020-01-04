Никитюк перед камерой приготовила «Оливье»

04.01.2020, 10:42, Новости дня

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram видео, в котором подбрасывает колбасу, прежде чем порезать ее в салат «Оливье».

«Оливье» от Леси Нусретовны. Счастливого Нового года 2020!» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Олів’є від Лесі Нусретівни * Оливье от Леси Нусретовны * Happy New Year 2020 *

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 31 Дек 2019 в 5:50 PST

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram видео, в котором подбрасывает колбасу, прежде чем порезать ее в салат «Оливье». «Оливье» от Леси Нусретовны. Счастливого Нового года 2020!» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Олів’є від Лесі Нусретівни * Оливье от Леси Нусретовны * Happy New Year 2020 * Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 31 Дек 2019 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика