Никитюк перед камерой приготовила «Оливье»

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram видео, в котором подбрасывает колбасу, прежде чем порезать ее в салат «Оливье».
«Оливье» от Леси Нусретовны. Счастливого Нового года 2020!» – написала она.
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Олів’є від Лесі Нусретівни * Оливье от Леси Нусретовны * Happy New Year 2020 *
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram видео, в котором подбрасывает колбасу, прежде чем порезать ее в салат «Оливье». «Оливье» от Леси Нусретовны. Счастливого Нового года 2020!» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Олів’є від Лесі Нусретівни * Оливье от Леси Нусретовны * Happy New Year 2020 * Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 31 Дек 2019 […]
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