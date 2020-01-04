«Украинцам достаточно хотеть быть как Швейцария, и не хотеть быть как Сомали». Патон поддержал новогоднее обращение Зеленского

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон приветствовал новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, он высказал мнение, что Украине для того, чтобы жить богато и счастливо, «достаточно хотеть быть как Швейцария».

«В самом сердце Европы есть такая замечательная страна Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового «маленького швейцарца». Почему Швейцария – Швейцария, почему Украина – не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т. д. ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство. Их приоритеты – асфальт на улицах и деньги на банковском счете. Сильная армия и оружие дома у каждого – не из каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым – отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу», – написал Патон на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Швейцария когда-то возникла, как союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов.

«Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе. Национальная идея современной нации – это деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане. Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира», – отметил Патон.

Он высказал мнение, что «сквозь тьму невежества и варварства в Украине уже видна молодая паросль предпринимателей, строящих украинское будущее».

«Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все – украинцы, наше будущее – в наших руках», – резюмировал ученый.

Дозвольте і мені вставити свої 5 копійок щодо Олів’є, асфальту на вулицях та назв цих вулиць. У самому сердці Європи є… Posted by Борис Патон on Reede, 3. jaanuar 2020

Видеообращение Зеленского длилось более 13 минут. Он заявил, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении ради будущего страны и стать единой страной: «В нашем паспорте не указано, «правильный» или «неправильный» украинец. Нет строки «патриот», «малорос», «ватник» или «бандеровец». Там написано «гражданин Украины», у которого есть права и обязанности».

Президент выразил мнение, что якобы неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и «нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».

Обращение Зеленского раскритиковал музыкант, лидер партии «Голос» и нардеп Святослав Вакарчук. В стихотворной форме он заявил, что не уважает «советы, как через ад проползти в рай».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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