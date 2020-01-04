ВАДА назвало размер ежегодного взноса России

Обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для РФ на 2020 год составит более 1 млн долларов, сообщили в пресс-службе ВАДА.
«Размер взноса РФ в 2020 году составит 1 млн 15 тыс. 977 долларов», – передает ТАСС слова представителя ВАДА.
В 2019 году РФ платила ВАДА 946 тыс. 747 долларов. С каждым годом сумма увеличивается примерно на 8%.
В 2019 году наибольшие взносы в бюджет организации внесли США (2,5 млн долларов), Япония (1,6 млн долларов) и Канада (1,2 млн долларов).
В конце прошлого года исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, однако РУСАДА не согласилось с ВАДА. РФ решила оспорить решение в КАС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для РФ на 2020 год составит более 1 млн долларов, сообщили в пресс-службе ВАДА. «Размер взноса РФ в 2020 году составит 1 млн 15 тыс. 977 долларов», – передает ТАСС слова представителя ВАДА. В 2019 году РФ платила ВАДА 946 тыс. 747 долларов. С каждым годом сумма […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фигуранта «московского дела» Павла Новикова приговорили к штрафу. Его освободили в зале суда / 6 декабря
- Климкин: Я никогда не был частью политической команды Порошенко / 9 декабря
- 1 декабря на Донбассе погибли двое украинских военных – штаб ООС / 1 декабря
- Василий Хмельницкий откроет UNIT.City Kharkiv в марте 2020 года / 16 декабря
- Новые беспилотники Honda выйдут на дороги в 2020 году / 17 декабря
- Открылось движение транспорта над пещерой на трассе «Таврида» в Крыму / 3 декабря
- В мире: Киев пытается протолкнуть «хорватский вариант» / 14 декабря
- Умерла актриса Екатерина Дурова / 13 декабря