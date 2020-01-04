ВАДА назвало размер ежегодного взноса России

Обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для РФ на 2020 год составит более 1 млн долларов, сообщили в пресс-службе ВАДА.

«Размер взноса РФ в 2020 году составит 1 млн 15 тыс. 977 долларов», – передает ТАСС слова представителя ВАДА.

В 2019 году РФ платила ВАДА 946 тыс. 747 долларов. С каждым годом сумма увеличивается примерно на 8%.

В 2019 году наибольшие взносы в бюджет организации внесли США (2,5 млн долларов), Япония (1,6 млн долларов) и Канада (1,2 млн долларов).

В конце прошлого года исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, однако РУСАДА не согласилось с ВАДА. РФ решила оспорить решение в КАС.





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Последнее: Обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для РФ на 2020 год составит более 1 млн долларов, сообщили в пресс-службе ВАДА. «Размер взноса РФ в 2020 году составит 1 млн 15 тыс. 977 долларов», – передает ТАСС слова представителя ВАДА. В 2019 году РФ платила ВАДА 946 тыс. 747 долларов. С каждым годом сумма […]