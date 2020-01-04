Королева Елизавета II и трое ее наследников на новой праздничной открытке

Поздравить своих подданных с наступлением нового года и нового десятилетия, которое, велика вероятность, принесет изменения в монархии Великобритании, королевская семья решила новой открыткой. На ней нынешняя глава государства Ее Величество Елизавета II позирует со своими наследниками — принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем, которые именно в таком порядке должны будут вступить на трон. Снимок был сделан в декабре, на рождественском ужине королевы в Тронном зале дворца. Тогда мужская половина королевской семьи прибыла на праздник чуть раньше своих вторых половинок, чтобы приготовить вместе с Елизаветой II рождественский пудинг.

Королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и ДжорджДля открытки Елизавета позирует в белоснежном платье, которое украшает сапфировая брошь. Шестилетний Джордж наряжен в белую рубашку, брюки в сине-зеленую клетку и туфли от Amaiakids. Уильям одет в классический темно-синий костюм, а Чарльз — в серо-голубой.

Подобный портрет выпускается второй раз в истории: в 2016-м королева позировала во дворце с сыном, внуком и правнуком, когда последнему было всего 2 года. Снимок был сделан тем же фотографом, что и новый, — Рональдом Маккечни, и был выпущен к 90-летию Ее Величества.

Младших сыновей Елизаветы — принца Эндрю и Эдварда — и младшего внука принца Гарри на рождественском обеде не было. Последний вместе с супругой Меган Маркл весь последний месяц провел в США. Еще осенью герцог и герцогиня Сассекские объявили о намерении встретить католическое Рождество вдали от своих королевских родственников. И хотя, по слухам, Елизавета II долго этому сопротивлялась, все же в конечном итоге дала добро. Сразу после Дня памяти павшим, который в Великобритании отмечали 7 ноября, Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отправились в США, где у них был запланирован шестинедельный отпуск. В Америке Меган наконец воссоединилась со своей матерью Дорией Рэгланд. Рождество же супруги предпочли встречать в Канаде, которая за семь лет съемок в «Форс-мажорах» стала для Меган вторым домом. Именно там пару недавно заметили на прогулке в одном из парков.

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Последнее: Поздравить своих подданных с наступлением нового года и нового десятилетия, которое, велика вероятность, принесет изменения в монархии Великобритании, королевская семья решила новой открыткой. На ней нынешняя глава государства Ее Величество Елизавета II позирует со своими наследниками — принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем, которые именно в таком порядке должны будут вступить на трон. Снимок был сделан […]