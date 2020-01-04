Алена Водонаева раскритиковала фитнес-методику Виктории Боровской

Алена Водонаева вступила в перепалку с фитнес-тренером Викторией Боровской, раскритиковав ее методы. Телеведущая считает, что ничего достойного внимания консультант по физическим нагрузкам не предлагает.

Внимание Алены Водонаевой привлекли публикации Виктории Боровской, которая на своей странице в Instagram ведет блог о фитнесе и о здоровом приведении тела в форму. Экс-участница «Дома-2» уверена, все изматывающие тренировки не оказывают нужного эффекта. По мнению знаменитости, достаточно не есть после 18-00, поддерживать себя в форме и не чаще одного раза в неделю баловать себя чем-то запрещенным. В ответ на это заявление Боровская отметила, жесткие диеты ведут к срывам, а тренировки следует адаптировать индивидуально под каждого, в противном случае можно получить травму. Свою методику тренер назвала «умным фитнесом», которая настолько хороша, что «раздражает богинь».



Алена Водонаева и раньше позволяла себя резкие комментарии в адрес других знаменитостей. Например, Ивана Охлобыстина она назвала «типичным быдлом», который не способен аргументировать свои высказывания.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Поздравить своих подданных с наступлением нового года и нового десятилетия, которое, велика вероятность, принесет изменения в монархии Великобритании, королевская семья решила новой открыткой. На ней нынешняя глава государства Ее Величество Елизавета II позирует со своими наследниками — принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем, которые именно в таком порядке должны будут вступить на трон. Снимок был сделан […]