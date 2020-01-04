Ангелина Вовк показала свою фигуру в бассейне с мандаринами

Ангелина Вовк опубликовала новое видео своего отдыха на одном из курортов. На нем легендарная 77-летняя телеведущая показала свою стройную фигуру в бассейне с мандаринами.

В последнее Ангелина Вовк часто радует поклонников своего таланта новыми снимками и подробностями своей жизни. Не так давно ты прессе обсуждался ее вероятный роман с молодым женихом. Сейчас же СМИ сообщают, что теледива оставила своего возлюбленного и чувствует себя хорошо.

На странице своего профиля в Instagram Ангелина Вовк опубликовала видео своего отдыха в Абхазии. На нем звезда в эффективном купальнике плавает в бассейне с мандаринами, расположенном на территории одного из отелей в Гаграх. Селебрити пожелала всем здоровья и счастья в новом году, а также порекомендовала всем чаще заниматься плаванием. Также Вовк похвасталась, что ныряет зимой в прорубь, что помогает ей оставаться энергичной и полной сил. Кроме того, телезвезда танцует, поет, а также катается на горных лыжах.

При этом Вовк угощается мандаринами, уверяя фолловеров в их полезности для улучшения функций организма. Поклонникам же артистка пожелала всегда оставаться молодыми, спортивными и побеждать собственные невоздержанность, беспорядочность и безобразное обращение со своим здоровьем.

При этом избранника звезды, Михаила Куницина, рядом не было, что, судя по улыбке, не испортило Вовк настроение. Подписчики оценили пост ведущей, публикация сразу набрала огромное количество лайков и комментариев.

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