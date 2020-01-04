Опубликовано видео дозаправки в воздухе Су-30 и Су-24

Морская авиация Южного военного округа отработала дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ и Су-24М, видео опубликовано в Сети.
Истребители и бомбардировщики поднимались для учений с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. Было осуществлено более 70 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78, в ходе летных смен было совершено более 30 взлетов и посадок, информирует «Звезда».
В июне также была показана дозаправка истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе.
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Последнее: Морская авиация Южного военного округа отработала дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ и Су-24М, видео опубликовано в Сети. Истребители и бомбардировщики поднимались для учений с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. Было осуществлено более 70 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78, в ходе летных смен было совершено более 30 взлетов и […]
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