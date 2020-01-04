Следующее обновление MIUI сократит функциональность смартфонов Xiaomi. Изменения не коснутся российских пользователей, но внесут поправки в политику приватности в других странах.

Компания Xiaomi объявила о том, что пересмотрела свои взгляды на фирменную оболочку MIUI и собирается проработать ряд изменений, которые коснутся личных данных пользователей. Как говорится в сообщении, данный шаг связан с законами о приватности в некоторых регионах. На телефонах Xiaomi будут активнее внедряться приложения и сервисы Google.

Прошивка международного образца претерпит некоторые изменения. Известно, что MIUI Dialer для набора номера и MIUI Messaging для отправки сообщений заменят привычными для Android Google Phone и Google Messages. Теперь функция записывания хода разговора Call Recording не будет доступна, но не исключается ее возвращение в устройства до конца года.

Политика изменений коснется преимущественно европейских стран. Россия, Китай, Индия, Индонезия пока смогут пользоваться смартфонами, как прежде.

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Последнее: Следующее обновление MIUI сократит функциональность смартфонов Xiaomi. Изменения не коснутся российских пользователей, но внесут поправки в политику приватности в других странах. Компания Xiaomi объявила о том, что пересмотрела свои взгляды на фирменную оболочку MIUI и собирается проработать ряд изменений, которые коснутся личных данных пользователей. Как говорится в сообщении, данный шаг связан с законами о приватности […]