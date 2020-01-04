Врачи дали несколько важных рекомендаций в случае отравления на новогодние праздники

Врачи дали несколько простых и важных рекомендаций, как действовать в случае отравления на новогодние праздники. Эти советы помогут снизить негативное воздействие на организм и замедлить распространение токсинов до приезда скорой помощи.

Самое главное при появлении первых симптомов недомогания вызвать скорую медицинскую помощь. Указывать на пищевое отравление может слабость в теле, повышенная температура, тошнота и рвота, а также резкая боль в животе. При появлении хотя бы одного из этих факторов с визитом к врачу затягивать не стоит. Важно также соблюдать постельный режим и не перенапрягать организм, дожидаясь приезда врачей.

В случае, когда вызов специалистов затруднён, или они не смогут оперативно добраться до нужного места, следует промыть желудок больному. Для этого используется чистая вода около 1 литра или слабый раствор марганцовки. После употребления нужно вызвать рвоту. Такие манипуляции предотвратят распространение нежелательных элементов и всасывание их в кровь. После этого следует принять активированный уголь.

Важно также пить как можно больше жидкости. Из-за возникшей диареи организм будет терять воду, а обезвоживание никак не способствует выздоровлению. Если же диареи нет, то следует принять слабительное. Очистка кишечника поможет быстрее очистить организм. Даже если выполнены все перечисленные пункты, медики настоятельно рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу. Последствия отравления полностью устранить в домашних условиях невозможно.

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