В Удмуртии в ДТП с восемью пострадавшими погиб двухлетний ребенок

В Удмуртии 3 января в послеобеденное время в Воткинске столкнулись две иномарки. В аварии пострадали восемь человек, включая четверых детей. Один ребенок погиб.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой МВД по Удмуртии, водитель, управлявшая авто французской марки Peugeot, потеряла контроль над транспортным средством, и оно «лоб в лоб» столкнулось на встречной полосе с Hyundai. Авария случилась на объездной около завода «Техновек».
В результате ДТП люди, пребывавшие в салонах иномарок, включая четверых детей, получили травмы разной степени тяжести. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть двухлетнего ребенка. Всех пострадавших, кроме одного из водителей, отказавшегося от госпитализации, доставили в больницу. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.
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