В Удмуртии в ДТП с восемью пострадавшими погиб двухлетний ребенок

04.01.2020, 10:21, Разное

В Удмуртии 3 января в послеобеденное время в Воткинске столкнулись две иномарки. В аварии пострадали восемь человек, включая четверых детей. Один ребенок погиб.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой МВД по Удмуртии, водитель, управлявшая авто французской марки Peugeot, потеряла контроль над транспортным средством, и оно «лоб в лоб» столкнулось на встречной полосе с Hyundai. Авария случилась на объездной около завода «Техновек».

В результате ДТП люди, пребывавшие в салонах иномарок, включая четверых детей, получили травмы разной степени тяжести. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть двухлетнего ребенка. Всех пострадавших, кроме одного из водителей, отказавшегося от госпитализации, доставили в больницу. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Следующее обновление MIUI сократит функциональность смартфонов Xiaomi. Изменения не коснутся российских пользователей, но внесут поправки в политику приватности в других странах. Компания Xiaomi объявила о том, что пересмотрела свои взгляды на фирменную оболочку MIUI и собирается проработать ряд изменений, которые коснутся личных данных пользователей. Как говорится в сообщении, данный шаг связан с законами о приватности […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика