53-летняя Берри показала, как принимает душ

53-летняя голливудская актриса Холли Берри в Instagram показала, как принимает душ.

На фото она запечатлена в цельном купальнике. Актриса объяснила, что снимок сделан во время гидротерапии.

«Добро пожаловать в первую фитнес-пятницу 2020! Для меня нет ничего важнее, чем начать новый год с очищения с помощью старой доброй гидротерапии! Давайте оставим токсины 2019 года позади! Горячий пар – одна из моих любимых вещей во всем мире, и на то есть веская причина. Он очищает, снимает мышечные боли и проблемы с дыханием, улучшает кровообращение и устраняет беспокойство. Как насчет погружения белого медведя? Холодный душ может изменить жизнь! Холодная вода подтягивает кожу и стимулирует кровоток, ускоряет обмен веществ, повышает внимательность и может лечить депрессию. Я люблю после горячего пара сразу же принимать холодный душ или ванну. Я призываю вас попробовать это сегодня и посмотреть, как вы себя чувствуете», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Welcome to the first #FitnessFriday of #2020! To me, nothing is more important than starting the new year off purifying with some good old fashion hydrotherapy! Let’s leave the toxins of 2019 behind! A hot steam is one of my favorite things in the whole world, and it’s for a good reason. It purifies, relieves muscle soreness and respiratory issues, increases your circulation and calms anxiety. How about a polar bear plunge? A cold shower can be LIFE changing! Cold water tightens the skin and stimulates blood flow, accelerates metabolism, increases alertness and can treat depression. I love taking a hot steam and then taking a cold shower or bath right after. I challenge you to try this today and see how it makes you feel, and check stories today for a few more of my favorite things in the new year ♥ * — Happy Friday!

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 3 Янв 2020 в 12:48 PST

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми».

Наиболее известные фильмы с ее участием – «Люди Икс», «Женщина-кошка», «Готика».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

