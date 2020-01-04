На Украине Зеленского сочли «одним из самых влиятельных людей» в мире

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Среди достижений прошлого года считаю первый профайл (личная страница) украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимир Зеленский. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020», – написала она в Facebook.

Напомним, Time поместил Зеленского на обложку в декабрьском выпуске. Заголовок статьи о нем назывался «Man in the Middle» — то есть, «Человек посередине». Имелось в виду положение Зеленского, который «зажат» между лидерами РФ и США.

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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. «Среди достижений прошлого года считаю первый профайл (личная страница) украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимир Зеленский. Пока украинский президент превращается […]